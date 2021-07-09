Keçiören Ovacık Mahallesindeki Modern Ve Akıllı Sera Gezisinde Tohumlar Minik Ellerle Toprağa Kavuştu

Keçiören Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen Keçiören Ovacık Mahallesindeki modern ve akıllı sera gezisine Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Teknik personeller seranın içindeki bitkileri ve sera etrafında bulunan fidanlığı öğrencilere tanıttı. Etkinlik kapsamında bütün çocuklara bitki üretim kiti verilirken, tohumlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi döneminde yüz yüze eğitimlerine ara veren çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için eğitime tam destek veriyoruz. Çiçek ve meleklerimiz için ilk olarak Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize gezi düzenlemiştik. Şimdi de modern ve akıllı seramızda çocuklarımıza bitki türlerini tanıttık.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.