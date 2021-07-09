09 Tem 2021 - 11:41- Belediyeler G: 09 Tem 2021 - 11:42

Keçiören Ovacık Mahallesindeki Modern Ve Akıllı Sera Gezisinde Tohumlar Minik Ellerle Toprağa Kavuştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığının yaz dönemi ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrencilerine belediyeye ait modern ve akıllı sera gezisi düzenledi.
Keçiören Ovacık Mahallesindeki Modern Ve Akıllı Sera Gezisinde Tohumlar Minik Ellerle Toprağa Kavuştu mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen Keçiören Ovacık Mahallesindeki modern ve akıllı sera gezisine Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Teknik personeller seranın içindeki bitkileri ve sera etrafında bulunan fidanlığı öğrencilere tanıttı. Etkinlik kapsamında bütün çocuklara bitki üretim kiti verilirken, tohumlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi döneminde yüz yüze eğitimlerine ara veren çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için eğitime tam destek veriyoruz. Çiçek ve meleklerimiz için ilk olarak Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize gezi düzenlemiştik. Şimdi de modern ve akıllı seramızda çocuklarımıza bitki türlerini tanıttık.” dedi. ​
# Milli Eğitim Bakanlığının yaz dönemi, keçiören belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Keçiören Ovacık Mahallesi, Ovacık Mahallesindeki Modern Ve Akıllı Sera, Ovacık Mahallesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,  Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok

09 Tem 2021 - 11:41 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yenimahalle Belediyesi’nin Düzenlediği Türkü Festivali Tam Gaz Devam Ediyor mask
Yenimahalle Belediyesi’nin Düzenlediği Türkü Festivali Tam Gaz Devam Ediyor
Haydi Ankara Kalesi’ne: 11 Temmuz’da Sanat Sokağa Taşınıyor mask
Haydi Ankara Kalesi’ne: 11 Temmuz’da Sanat Sokağa Taşınıyor
Keçiören Ovacık Mahallesindeki Modern Ve Akıllı Sera Gezisinde Tohumlar Minik Ellerle Toprağa Kavuştu mask
Keçiören Ovacık Mahallesindeki Modern Ve Akıllı Sera Gezisinde Tohumlar Minik Ellerle Toprağa Kavuştu
Pursaklar’da Ata Tohumları Filizleniyor mask
Pursaklar’da Ata Tohumları Filizleniyor
Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evinde Mezuniyet Sevinci mask
Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evinde Mezuniyet Sevinci
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “En İyi Toplu İş sözleşmesini İmzaladık” mask
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “En İyi Toplu İş sözleşmesini İmzaladık”
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status