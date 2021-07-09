09 Tem 2021 - 14:41- Gündem G: 09 Tem 2021 - 14:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Kurban Bayramı Tatili Açıklaması, Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Kurban Bayramı Tatili Açıklaması, Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir yerde gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biliyorsunuz bu PKK terör örgütü bu mescidimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti.

Kurşunlu Camii, gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

Suriçi'nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bitirip teslim edeceğiz.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Her şeyden önce şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz aşılamada. Şimdi aşılamada da biliyorsunuz kademe sistemi ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz.

Biontech'ten gelen bir miktar aşı var. Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor.

Bütün bunlarla beraber en yakın zamanda Uğur bey ve eşi misafirlerimiz olacaklar. Biontech'te çok daha seri adım atacağız. Diyarbakır'daki aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum.

Şu anda oranda Diyarbakır'da sıkıntımız var, ben bunu aşacağımıza inanıyorum.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI

Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım.

ABD İLE AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Dün Savunma Bakanımız ABD Savunma Bakanıyla da görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili olarak da biz şu anda Amerika'yla NATO'yla görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin görev alanı ne olacak? Burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz? Bunların kararlarını aldık. Ve NATO müzakerelerimde sayın Biden ile konuştuk. Ve en ideal şekilde Afganistan'da bu adımı inşallah atmış olacağız.

# Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KURBAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI, ABD İLE AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

09 Tem 2021 - 14:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yüz Yüze Eğitimde Tartışma Yaratan Karar! Dava Açarsa Kazanır… mask
Yüz Yüze Eğitimde Tartışma Yaratan Karar! Dava Açarsa Kazanır…
Merkez Bankası İstatistikleri Açıkladı: Cari Denge Açık Verdi! İşte Detaylar... mask
Merkez Bankası İstatistikleri Açıkladı: Cari Denge Açık Verdi! İşte Detaylar...
Haziran Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri Bugün Yapılıyor mask
Haziran Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri Bugün Yapılıyor
Ankara'da Somalı Maden İşçileri Eylem Dönüşü Kaza Geçirdi: 2 Ölü mask
Ankara'da Somalı Maden İşçileri Eylem Dönüşü Kaza Geçirdi: 2 Ölü
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu, İşte Detaylar... mask
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu, İşte Detaylar...
Akbank Teknik Sorunun Düzelmesiyle Birlikte Çalışma Saatlerinden Değişiklik Yapıldı mask
Akbank Teknik Sorunun Düzelmesiyle Birlikte Çalışma Saatlerinden Değişiklik Yapıldı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status