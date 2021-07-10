Ankara- İstanbul Express YHT Seferleri Başladı. Sefer Saatleri Kaçta Başlıyor? İşte Detaylar...

Ekspres seferlerde tren sadece Eskişehir ve Pendik'teki istasyonlarda duracak. Bu şekilde sefer 25 dakika daha kısa sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağını duyurmuştu.