10 Tem 2021 - 09:15- Gündem G: 10 Tem 2021 - 10:23

Ankara- İstanbul Express YHT Seferleri Başladı. Sefer Saatleri Kaçta Başlıyor? İşte Detaylar...

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Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferleri sabah 06.00'daki ilk seferiyle start aldı.
Ankara- İstanbul Express YHT Seferleri Başladı. Sefer Saatleri Kaçta Başlıyor? İşte Detaylar... mask
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Ekspres seferlerde tren sadece Eskişehir ve Pendik'teki istasyonlarda duracak. Bu şekilde sefer 25 dakika daha kısa sürecek. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağını duyurmuştu.
# Ankara- İstanbul Express, Ankara-İstanbul hattı, Ekspres seferler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

10 Tem 2021 - 09:15 - Gündem

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