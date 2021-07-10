10 Tem 2021 - 09:27- Belediyeler G: 10 Tem 2021 - 09:28

Keçiören’de Sünnet Etkinliği Pazartesi Başlıyor, Sünnet İçin Kayıt Nasıl Yapılıyor? İşte Detaylar...

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Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet etkinliği 12 Temmuz pazartesi günü başlıyor.

Keçiören’de Sünnet Etkinliği Pazartesi Başlıyor, Sünnet İçin Kayıt Nasıl Yapılıyor? İşte Detaylar... mask
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Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmetimizi bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Sünnet için başvurularımızı sona erdirdik ve pazartesi günü sünnet işlemlerini başlatıyoruz. Rabbim, sünnet olacak olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin” dedi.

RANDEVULAR WEB SİTEDEN ALINACAK

Keçiören Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmeleri için ücretsiz olarak gerçekleştirdiği sünnet etkinliğini 12 Temmuz Pazartesi günü başlatıyor. Toplu sünnet faaliyetinin çocuklar ve aileler için önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın özel günlerinde de yanındayız. 1994 yılında ilk göreve geldiğimizde 30 yaşındaydım. O zaman sünnetini yaptığımız evlatlarımızın şimdi nikâhlarını kıyıyoruz. Sünnet olan her bir yavrumuzun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Sünnet işlemleri kayıt sırasına göre belediyenin protokol imzaladığı özel hastanede gerçekleştirilecek. ​,

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10 Tem 2021 - 09:27 - Belediyeler

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