Adet düzensizliği sebebi nedir? Düzensiz adet dönemlerine dikkat, kanser belirtisi olabilir!

Düzensiz adet dönemlerine dikkat, kanser belirtisi olabilir! Tiroid iltihabının bir çeşidi olan Hashimoto Hastalığı sıklıkla kadınlarda görülmektedir. Kilo vermeye engel olan bu hastalık her yaş grubunda görülebilir. Kişiden kişiye farklı belirtiler gösteren Hashimoto Hastalığı hakkında Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Özakay önemli bilgiler verdi.

Bağışıklık sistemi ve tiroit hücrelerinin savaşı

Hashimoto tipi tiroit bezi iltihabı veya tıptaki adıyla ‘’Hashimoto tiroiditi’, vücudumuzu mikroplardan korumak için çalışan bağışıklık sisteminin, tiroit hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır. Tiroit bezi yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri Hashimoto tipi tiroit bezi iltihabıdır. Vücudumuz tiroit bezini yok etmek için çok miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroit bezine saldırarak tiroit hücrelerini harap ederler ve tiroit bezinin hormon üretmesi engellenir. İltihap sonucu tiroit hücreleri tahrip olarak azalınca bez küçülür ve hormon yapacak hücre kalmaz. Sonunda kişide tiroit hormon yetmezliği ortaya çıkar.

Bu belirtiler hastalığı işaret ediyor!

Sıklıkla kilo alma ve verememe, Kolay üşüme, Cilt kuruluğu ve şişkinliği, Seste kalınlaşma, Yorgunluk, Kabızlık, Düzensiz adet dönemleri, Memeden süt gelme, Cinsel isteksizlik, Gün içinde uyuklama, Depresyon, Unutkanlık.

Genetik yatkınlık risk oluşturuyor

Hashimoto hastalığının temel nedeni bağışıklık sisteminin yanlış bir algılama ile kendi dokularını yabancı olarak tanımlaması ve o dokulara (tiroit) karşı saldırı yapmaya çalışmasıdır. Hedef alınan organ tiroit olduğunda en sık karşımıza çıkan “Hashimoto tiroidi” olmaktadır. Başlangıçta tiroit hormon fazlalığı daha sonra tahrip olan dokuların giderek artması ile tiroit hormon yetmezliği oluşur. Hashimoto, özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir. Östrojen ve genetik yatkınlık risk faktörleri arasındadır. Genç-orta yaş grubunda daha sık görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilir.

Tip 1 diyabetli hastalarda, Otoimmün hastalığı olanlarda, Gebe ve gebelik planlayan kadınlarda, Tekrarlayan düşük ve ölü doğum hikayesi olanlarda, Ailesinde hashimoto tiroiti olanlarda, Kansızlığı olan kişilerde, Kabızlığı olan kişilerde hashimoto araştırılmalıdır.

Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor

Hashimoto tipi tiroit iltihabını yok edecek bir tedavi yöntemi veya hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yolu yoktur. Tedavi sadece tiroit hormon fazlalığı ya da tiroit hormon azlığını önlemek için yapılır.

Hastalığın ilk başlarında hipertiroidi ya da halk arasında tiroit zehirlenmesi diye bilinen tiroit bezi büyümesi oluşur. Hastada kilo kaybı, kalp çarpıntısı, ishal, sık idrara çıkma, uykusuzluk, huzursuzluk ve titremeye neden olan hipertiroidi krizleri başladığında bu şikayetleri gidermek için ilaç tedavisi uygulanır.

İlerlemiş hashimoto hastasında tiroit hormonu yetmezliği başlar ve şişmanlama, uykuya meyilli olma, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, üşüme gibi şikayetler; gidermek için ilaç tedavisi verilir. Bu ilaç tedavisinde dışarıdan tiroit hormonu takviyesi yapılır.