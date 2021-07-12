Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uzlaştırma Kurumu 2 Milyon Tarafı Uzlaştırdı. İşte Detaylar...

İzmir'de düzenlenen törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzlaştırma kurumunun Türkiye'deki gelişimiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Sosyal, bilimsel ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle uyuşmazlıkların her geçen gün çeşitlendiğini ve farklı türlerle karşılarına çıktığını belirten Bakan Gül, anlaşmazlıkların tarafları ve toplumu tatmin edecek şekilde, adil biçimde sonuçlandırılmasının en büyük amaç olduğunu, neticeye hızlı, basit ve en ucuz şekilde ulaşılmasının da hedefler arasında bulunduğunu aktardı. Gül, bu kapsamda uzlaştırma kurumuyla önemli neticeler alındığına işaret etti.