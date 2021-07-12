12 Tem 2021 - 14:01- Dünya G: 12 Tem 2021 - 14:02

BioNTech'in Kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Delta Varyantlarına Karşı Yeni Aşı İçin Tarih Verdiler

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Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Fransız Les Echos gazetesine açıklamalarda bulundu.
BioNTech'in Kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Delta Varyantlarına Karşı Yeni Aşı İçin Tarih Verdiler mask
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İkili, klinik deneylerin tamamlanmasından 100 gün sonra Pfizer/BioNtech aşısının varyantlara uyarlanmış bir versiyonunun hazır olacağını açıkladı. Söz konusu tarih, bu yılın Ekim ayına denk geliyor.

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Hindistan'da çıkan Delta varyantının tüm dünyada yayılmaya devam etmesinin ardından kritik bir açıklamada bulunarak yeni aşı için tarih verdiler.

BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüse karşı aşı geliştirerek çok büyük bir adım atmalarının ardından, koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam etmesi üzerine BioNTech'ten önemli bir açıklamada bulundular.

Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken bilim insanları bunun ana nedeni olarak daha bulaşıcı özelliğe sahip Delta varyantını gösteriyor. BioNTech'ten ise konu ile ilgili flaş bir adım geldi. BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos' ile gerçekleştirdikleri özel röportajda konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Türeci konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Spike proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Uğur Şahin ise 'İhtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz' dedi.

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12 Tem 2021 - 14:01 - Dünya

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