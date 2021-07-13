13 Tem 2021 - 12:21- Asayiş G: 13 Tem 2021 - 12:22

Milli Savunma Bakanlığı : Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı : Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
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- MSB, Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştı.

 
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13 Tem 2021 - 12:21 - Asayiş

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