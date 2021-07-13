- MSB, Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştı.
13 Tem 2021 - 12:21- Asayiş Güncelleme: 13 Tem 2021 - 12:22
Milli Savunma Bakanlığı : Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.