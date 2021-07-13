YÖK’ten Üniversitelerde Yaz Okulu Kararı, Önümüzdeki Yıl Yüz Yüze Eğitim Devam Edecek Mi? İşte Detaylar...

Açıklamada, üniversitelerde yaz okullarındaki eğitimin bu yaz uzaktan, önümüzdeki yıl yüz yüze yapılacağı belirtildi.

YÖK, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabileceğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamada "Yükseköğretim kurumları tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararının "bu seneye mahsus olarak uygulanmaması", 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür" denildi.