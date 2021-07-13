13 Tem 2021 - 15:58- Yaşam G: 13 Tem 2021 - 16:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nüfus'ta İşler Her Gün Daha Kolaylaşıyor" Diyerek Yeni Müjdeler Verdi

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde, Nüfus Proje Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nüfus'ta İşler Her Gün Daha Kolaylaşıyor" Diyerek Yeni Müjdeler Verdi mask
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığındaki toplantıda e-Devlet kapısı üzerinden 2020 yılında 71 milyon 894 bin 662 işlemin olduğunu, 2021 yılının ilk 6 ayında ise 43 milyonu aşkın işlem gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bakan Soylu, "Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor" diyerek yeni müjdeler verdi.

Kamunun en büyük dijital arşivinin de Nüfus Dijital Arşiv Projesi ile hayat bulduğunu ifade eden Bakan Soylu, 404 milyon sayfanın dijitalleştirildiğini, Ankara-Batı Adliyesi ile KPS entegrasyonu üzerinden dijital belge paylaşımına ait test sürecinin başladığını duyurdu.

YENİ NÜFUS ŞEFLİKLERİ

Ayrıca, Ağustos ayından itibaren, 15 yaş altı çocukların veli veya vasilerinin e-Devlet üzerinden Nüfus Müdürlükleri'ne gitmeden kimlik başvurusu yapabileceğini belirten Bakan Soylu, 3 aya kadar modern nüfus dairelerinde hazır olacak hazır olacak yeni işlemcili Yeni Nüfus Şefliği'ni de tanıttı. Yeni şeflik sayesinde, TC Kimlik kartı şifre işlemleri, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu işlemi, sistemde güncel fotoğrafı bulunanların kendi kimlik kartlarını yenilemesi işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bildirildi.
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13 Tem 2021 - 15:58 - Yaşam

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