14 Tem 2021 - 11:54- Belediyeler G: 14 Tem 2021 - 11:55

Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 1 Tonluk “Paşa”sı İlgi Odağı Oldu

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Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda satılan “Paşa” İsimli Boğa Büyüklüğüyle Dikkat Çekiyor. 
Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 1 Tonluk “Paşa”sı İlgi Odağı Oldu mask
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Bir tonu aşkın kilosu ve heybetli duruşuyla görenleri şaşırtan Paşa, pazarı gezenlerin de ilgi odağı oldu. 

Kurban Bayramı dolayısıyla Çankaya Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi’ne (Mühye) kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı, bu yıl da en çok tercih edilen yer oldu. 109 satıcı çadırının kurulduğu alanda yüzlerce kurbanlık hayvanın satışı yapılıyor. 

Kurbanlıklar içinde, sahibinin “Paşa” ismini verdiği boğa, vatandaşların ilgi odağı oldu. Bir tonu aşan kilosu ve heybetli görünümüyle görenleri şaşırtan Paşa’ya birçok alıcı çıkıyor. Kurban alışverişi için alana gelen vatandaşlar, büyüklüğünün yanı sıra sevimliliğiyle de dikkat çeken Paşa’yla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. 

Çorum’da yetiştirilen iki buçuk yaşındaki boğaya olan ilginin yoğun olduğunu belirten Paşa’nın sahibi, düzenli ve temiz olduğu için her yıl Çankaya Belediyesi kurban satış alanını tercih ettiğini, Paşa sayesinde bu yıl kurbanlıklarını daha çabuk sattığını belirtti.

Öte yandan küçükbaş hayvan çadırları da rekortmen bir koç ve tekeye ev sahipliği yapıyor. Haymanalı bir yetiştiricinin getirdiği gün sattığı 135 kiloluk bir koç ve 120 kiloluk bir teke de küçükbaş hayvan çadırlarının en irisi olarak boy gösteriyorlar.

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14 Tem 2021 - 11:54 - Belediyeler

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