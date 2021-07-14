Yargı Reformu İzleme Kurulu ile bugüne dek kısa ve orta vade hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 256 faaliyetin 133'ünü hayata geçirdiklerini, güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla reform iradesini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Bakan Gül, ayrıca "Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı ve başarıyla sonuçlanmalıdır" açıklamasında bulundu.
14 Tem 2021 - 17:03- Asayiş Güncelleme: 14 Tem 2021 - 17:04
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den Yargı Reformu Değerlendirmesi, İşte Yapılan Açıklamalar...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu İzleme Kurulu ile strateji belgesi kapsamında gelinen noktayı değerlendirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.