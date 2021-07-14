Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den Yargı Reformu Değerlendirmesi, İşte Yapılan Açıklamalar...

Yargı Reformu İzleme Kurulu ile bugüne dek kısa ve orta vade hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 256 faaliyetin 133'ünü hayata geçirdiklerini, güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla reform iradesini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Bakan Gül, ayrıca "Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı ve başarıyla sonuçlanmalıdır" açıklamasında bulundu.