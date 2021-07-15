15 Tem 2021 - 13:29- Yaşam G: 15 Tem 2021 - 13:30

Etçil Çekirge insanlara zarar verir mi? Etçil çekirge ne yapar? Etçil çekirge insan yer mi?

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Etçil dev çekirgeleri öldürmeyin uyarısı! Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bilimi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Tamer Kayış, Nemrut Dağı yakınlarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kırsal kesimlerinde görülen 25 santimetre uzunluğundaki 'Saga Ephippigera' türü etçil çekirgenin tarımsal alanlara fayda sağladığını, bu nedenle öldürülmemesi gerektiğini belirtti.

Etçil Çekirge insanlara zarar verir mi? Etçil çekirge ne yapar? Etçil çekirge insan yer mi? mask
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Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bilimi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Tamer Kayış, Nemrut Dağı yakınlarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kırsal kesimlerinde görülen 25 santimetre uzunluğundaki 'Saga Ephippigera' türü etçil çekirgenin tarımsal alanlara fayda sağladığını, bu nedenle öldürülmemesi gerektiğini belirtti.

Mehmet TOPRAK (Adıyaman Sanal Haber)

Doç. Dr. Tamer Kayış, etçil olarak bilinen çekirgenin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sık görüldüğünü söyledi.Bu çekirgenin kendinden küçük çekirge ve böcekleri yediği için etçil olduğunu, insanlara zarar vermesinin söz konusu olmadığını dile getiren Kayış, "Aksine bu çekirge tür olarak çok önemli değerlendiriliyor. Tarım alanlarına zarar veren birçok böcek de bu çekirgenin besin değeri içerisinde yer alıyor. Bu nedenle tarım alanlarının korunmasında veya daha az tarım ilacı kullanımında son derece önemli bir tür." dedi.

ANTENLERİYLE 25 SANTİMETREYİ BULUYOR

Adıyaman Üniversitesi ekibi olarak gerek arazi gerekse kampüs alanında bu tür çekirgelerin korunmasına özen gösterdiklerine değinen Kayış, yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde olduğu için bu çekirge çok hızlı hareket edemiyor ve bu nedenle kolaylıkla insanlar tarafından öldürülebildiğini söyledi. Özellikle Nemrut Dağı yakınlarında yaygın olduğunu dile getiren Kayış, "Tam turizm sezonunda bu bölgede çok görülmesi aslında çekirge açısından dezavantaj oluşturmakta, bu çekirgelerin mutlaka korunması ve insanlar tarafından öldürülmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

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15 Tem 2021 - 13:29 - Yaşam

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