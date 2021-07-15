15 Tem 2021 - 22:26- Gündem G: 15 Tem 2021 - 22:27

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Ankara'da Açıldı!15 Temmuz Demokrasi Müzesi nerede, nasıl gidilir?

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15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak.

15 Temmuz’da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılacak.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde neler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı müzenin, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların devasa bir video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırıldığı "en uzun gece" salonunda, ziyaretçiler tarihe tanıklık edecek. Müze, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi nerede, nasıl gidilir?

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında açıldı. Müze, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alıyor.

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15 Tem 2021 - 22:26 - Gündem

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