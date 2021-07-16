Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Eden AK Parti Milletvekilleri: "Bu Müzeyi Herkes Ziyaret Etmeli"

Ankara milletvekillerine müze hakkında bilgi veren Demirel müzeyi 29 Ağustos'ta açmayı planladıklarını belirterek, "Bu müzemizde Ergenekon'dan, Cumhuriyet'e ve günümüze kadar tarihimizi tüm yönleriyle anlatıyoruz. Türk tarihindeki dönüm noktaları, şanlı Türk tarihine damga vurmuş devlet adamları, komutanlar, tarihçiler, edebiyatçılar heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda yer alıyor. Bu müzemizin dünyada başka örneği yoktur. Burası açık ve kapalı müze alanları, kütüphanesi, konferans salonu ve yeşil alanlarıyla örnek bir projedir" dedi.

Müzedeki heykel rölyef ve panoromik resimleri dikkatle inceleyen Hacı Turan, müzeyi çok beğendiğini belirterek, "Bu müzeyi herkes gelip görmeli. Tarihimizin anlatılması açısından son derece başarılı bir çalışma olmuş. Enver Başkan'ı tebrik ediyorum" dedi.

Nevzat Ceylan da, müzeyi gezerken büyük heyecan yaşadığını vurgulayarak, "Ankara'mıza, ülkemize yakışır bir müzeyi olmuş. Tarihimizi öğrenmek isteyenler mutlaka bu müzeyi ziyaret etmelidir. Çok beğendim gerçekten harika bir çalışma olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Müze hakkında görüşlerini dile getiren Asuman Erdoğan da kütüphane ve konferans salonu gibi eğitim amaçlı farklı birçok donatıyı bir arada bulundurmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, böyle bir müzeyi Ankara'ya kazandırmasından dolayı Demirel'e teşekkür etti.

Ziyarette MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal ve AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman da hazır bulundu.