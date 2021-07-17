Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Terörizmin Finansmanı İle Mücadelenin Artırılması Genelgeleşti. Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasının, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar bazında ve suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordinasyon ihtiyacının hasıl olduğunu, adli birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmasının önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, "Bunun yanında, özellikle küresel finansal sistemin işleyişi üzerinde önemli derecede olumsuz etkisi bulunan aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında, yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma gibi önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde düzenleme ve denetim faaliyetleri de suç geliri ile mücadelenin başat unsurları arasındadır" ifadelerine yer verdi.

Viyana Sözleşmesi'nde uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında geliştirilen bu yaklaşımın, BM platformunda 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, 2000 tarihli Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi, 2003 tarihli Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ile geliştirildiğini belirten Erdoğan, 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmalarının, Strateji Belgesinin uygulama döneminde yine MASAK tarafından, diğer ilgili kurumların da katılımı ile yürütüleceğini bildirdi.