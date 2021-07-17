Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Komisyonu Tatilde de Çalışacak, İşte Detaylar...

Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Temmuz tarihli birleşimde alınan genel kurul kararı bugünkü Resmi Gazete ile netleştirildi.