Aleyna Çakır'ın Şüpheli Ölümün'den Sonra Uyuşturucu Suçundan Tutuklanan Ümitcan Uygun Tahliye Edildi

Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemi ile iddianame hazırlamıştı.
Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz sosyal medya hesabından, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.
Uygun, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.