Aleyna Çakır'ın Şüpheli Ölümün'den Sonra Uyuşturucu Suçundan Tutuklanan Ümitcan Uygun Tahliye Edildi

Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemi ile iddianame hazırlamıştı.

Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz sosyal medya hesabından, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

Uygun, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.