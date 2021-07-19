Merkez Bankası ‘Mevcut Duruş’u Sürdürecek, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısını Özetledi

Raporda, politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde oluşturulmaya devam edileceği vurgulandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Nisan Enflasyon Raporu tahminine göredüşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, "Para politikası duruşu, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir" denildi.