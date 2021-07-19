Merkez Bankası ‘Mevcut Duruş’u Sürdürecek, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısını Özetledi

Raporda, politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde oluşturulmaya devam edileceği vurgulandı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Nisan Enflasyon Raporu tahminine göredüşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, "Para politikası duruşu, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir" denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.