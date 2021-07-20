Blueberry (Yaban Mersini) ile Sağlığınızı Koruyun, Yaban Mersini Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Özellikle antioksidan açısından zengin bir meyve olan Blueberry (Yaban Mersini), A,C,E vitaminlerinin yanı sıra demir, manganez, kalsiyum, fosfor ve potasyum açısından zengin bir meyve olma özelliği taşıyor.
Bursa’da ve Türkiye’de Blueberry yetiştiriciliğinde önde gelen firmalardan biri olan Safir Berry Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aysan, Blueberry’in çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra sağlığın korunmasına katkı sağlaması yönüyle de önemli bir meyve olduğunu belirterek vatandaşların Blueberry’i, özellikle Kurban Bayramı’nda gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini vurguladı.
"KİLO ALMANIZI ÖNLER"
Blueberry’in vücudu dışarıdan gelen zararlara karşı önemli ölçüde koruduğunu belirten Turgut Aysan; “Sağlıklı ve dengeli beslenmeye ihtiyaç duyanlar için özellikle taze yaban mersinin önemli bir doğal alternatif olduğunu söylemek mümkün. Kalori açısından düşük olması dolayısıyla da özellikle tatlı ve şeker tüketiminin artış gösterdiği Kurban Bayramı’nda kilo almanızı da önleyebilen bir özelliğe sahip” dedi.
Yapılan çalışmalarda yaban mersininin düşük kolesterol seviyesi, damar duvarını güçlendiren ve kan akışını düzenleyen yapısıyla kalp damar rahatsızlıkları üzerinde olumlu etkilerinin gözlemlendiğini ifade eden Aysan, özellikle şeker hastalarının günlük porsiyon miktarlarını aşmadan yaban mersini tüketebileceklerine dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.