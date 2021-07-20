20 Tem 2021 - 16:08- Yaşam G: 20 Tem 2021 - 16:09

Blueberry (Yaban Mersini) ile Sağlığınızı Koruyun, Yaban Mersini Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

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Kırmızı etin yanı sıra şeker ve tatlı tüketiminin tavan yaptığı Kurban Bayramı’nda, hem sağlığını korumak hem de tatlı ve şeker ihtiyacını karşılamak isteyenler için Blueberry (Yaban Mersini) içeriğindeki zengin ve minarellerle önemli bir alternatif sunuyor.
Blueberry (Yaban Mersini) ile Sağlığınızı Koruyun, Yaban Mersini Hangi Hastalıklara İyi Gelir? mask
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Özellikle antioksidan açısından zengin bir meyve olan Blueberry (Yaban Mersini), A,C,E vitaminlerinin yanı sıra demir, manganez, kalsiyum, fosfor ve potasyum açısından zengin bir meyve olma özelliği  taşıyor.

Bursa’da ve Türkiye’de Blueberry yetiştiriciliğinde önde gelen firmalardan biri olan Safir Berry Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aysan, Blueberry’in çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra sağlığın korunmasına katkı sağlaması yönüyle de önemli bir meyve olduğunu belirterek vatandaşların Blueberry’i, özellikle Kurban Bayramı’nda gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini vurguladı.

"KİLO ALMANIZI ÖNLER"

Blueberry’in vücudu dışarıdan gelen zararlara karşı önemli ölçüde koruduğunu belirten Turgut Aysan; “Sağlıklı ve dengeli beslenmeye ihtiyaç duyanlar için özellikle taze yaban mersinin önemli bir doğal alternatif olduğunu söylemek mümkün. Kalori açısından düşük olması dolayısıyla da özellikle tatlı ve şeker tüketiminin artış gösterdiği Kurban Bayramı’nda kilo almanızı da önleyebilen bir özelliğe sahip” dedi.

Yapılan çalışmalarda yaban mersininin düşük kolesterol seviyesi, damar duvarını güçlendiren ve kan akışını düzenleyen yapısıyla kalp damar rahatsızlıkları üzerinde olumlu etkilerinin gözlemlendiğini ifade eden Aysan, özellikle şeker hastalarının günlük porsiyon miktarlarını aşmadan yaban mersini tüketebileceklerine dikkat çekti.

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20 Tem 2021 - 16:08 - Yaşam

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