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Dünyanın en büyük fay hattı kırıldı! Bu kez 6.1'lik deprem

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Pasifik Okyanusu üzerindeki dünyanın en büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Dünyanın en büyük fay hattı kırıldı! Bu kez 6.1'lik deprem mask
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Pasifik Okyanusu üzerindeki dünyanın en büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yeni Zelanda'ya bağlı adalar grubundaki sarsıntının merkez üssü, daha kuzeyde yer alan Tonga Adası'na yaklaşık 1000 kilometre mesafede. Deprem, yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.

Kermadec Adaları, son dönemde yeryüzündeki en büyük depremlerin görüldüğü nokta. Geçtiğimiz Mart ayında 8.1 ve 7.4'le başlayan deprem fırtınası, sonraki haftalarda yine 7.4 ve 6'lık sarsıntılarla sürmüştü. 8.1'lik büyük depremin artçı şokları ise 6.1'i bulmuştu.

24 Tem 2021 - 20:53 - Gündem

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