Filenin Sultanları Olimpiyat şampiyonu Çin’i devirdi!

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 yendi. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol branşında B grubunda yer alan Türkiye, ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı.
TRT Spor'da naklen yayınlanan maçta Filenin Sultanları, son şampiyon Çin'i sahadan adeta sildi.3-0 biten maçta Türkiye 1. seti 21-25, 2. seti 14-25, 3. seti 14-25 kazandı. Maçta Türkiye'nin en skorer ismi Ebrar Karakurt oldu.
Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.