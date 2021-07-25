25 Tem 2021 - 13:26- Spor G: 25 Tem 2021 - 13:27

Filenin Sultanları Olimpiyat şampiyonu Çin’i devirdi!

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Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 yendi.
Filenin Sultanları Olimpiyat şampiyonu Çin’i devirdi! mask
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Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 yendi. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol branşında B grubunda yer alan Türkiye, ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı.

TRT Spor'da naklen yayınlanan maçta Filenin Sultanları, son şampiyon Çin'i sahadan adeta sildi.3-0 biten maçta Türkiye 1. seti 21-25, 2. seti 14-25, 3. seti 14-25 kazandı. Maçta Türkiye'nin en skorer ismi Ebrar Karakurt oldu.

Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele ediyor.

25 Tem 2021 - 13:26 - Spor

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