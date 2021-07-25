25 Tem 2021 - 17:25- Asayiş G: 25 Tem 2021 - 17:26

Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde yangın

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Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazinde sabah saatlerinde ağaçlık bölgede yangın çıktı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde yangın mask
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Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazinde sabah saatlerinde ağaçlık bölgede yangın çıktı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ankara'nın tarihi miraslarından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde bulunan ağaçlık bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Kuru otların ve ağaçların bulunduğu bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin rüzgar nedeniyle zorlandığı gelen bilgiler arasında.

AOÇ'NİN TARİHÇESİ

İlk adı "Orman Çiftliği" olan arazi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mülkü olan alan 1925 yılında kuruldu. 1937 yılında Atatürk tarafından Hazine'ye başlayan çiftliğin adı 1 Nisan 1950'de yürürlüğe giren 5659 sayılı Kanun ile "Atatürk Orman Çiftliği" adını aldı.
# Ankara Atatürk Orman Çiftliği, yangın

25 Tem 2021 - 17:25 - Asayiş

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