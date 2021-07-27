Diyabet Hastaları Ne kadar Meyve Tüketmeli? Diyabet Hastası Hangi Meyveleri Yiyebilir?

Sağlıklı beslenmede dengeli meyve tüketiminin önemli olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Günlük aldığımız karbonhidratın kompleks olması, günlük enerjinin yüzde 40-50’yi geçmemesi özel bir durumu olmayan herkes için geçerli. Diyabet hastaları için ise çok daha önemli. Dolayısıyla sağlıklı karbonhidrat kaynağı olduğunu bildiğimiz meyveler de belirli porsiyonlarda tutulmalı. İstediğimiz kadar yiyebileceğimiz meyve yoktur” açıklamasında bulundu.
Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekeri değerlerini hızlı değiştirebilen üzüm, incir, muz, kavun, karpuz ve kuru meyvelerin tüketiminin bazı kişiler için sakıncalı hale gelebileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Diğer meyvelerin lif oranları yüksek olduğu için ara öğünlerde tüketilen meyveler kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ana öğünden 2–2,5 saat sonra meyve ile ara öğün yapılabilir” dedi.
Porsiyonlar diyetisyen tarafından kişiye özel belirlenmeli
Porsiyonların diyetisyen tarafından kişinin gereksinimine ve kan şekeri seyrine göre belirlenmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Meyvenin suyu hazır değil, taze sıkılmış olarak tüketilebilir. Fakat posasından arındırıldığı için glisemik indeksi yükselmiş olur. Dolayısıyla posasıyla bir arada smoothie şeklinde bir ara öğünde 100 ml’yi geçmeyecek şekilde tüketilmesi daha faydalı olur” hatırlatmasında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.