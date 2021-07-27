27 Tem 2021 - 10:14- Sağlık G: 27 Tem 2021 - 10:15

Diyabet Hastaları Ne kadar Meyve Tüketmeli? Diyabet Hastası Hangi Meyveleri Yiyebilir?

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyabet hastalarının sağlıklı beslenmeleri çok önemli.

Diyabet Hastaları Ne kadar Meyve Tüketmeli? Diyabet Hastası Hangi Meyveleri Yiyebilir? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlıklı beslenmede dengeli meyve tüketiminin önemli olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Günlük aldığımız karbonhidratın kompleks olması, günlük enerjinin yüzde 40-50’yi geçmemesi özel bir durumu olmayan herkes için geçerli. Diyabet hastaları için ise çok daha önemli. Dolayısıyla sağlıklı karbonhidrat kaynağı olduğunu bildiğimiz meyveler de belirli porsiyonlarda tutulmalı. İstediğimiz kadar yiyebileceğimiz meyve yoktur” açıklamasında bulundu.

Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekeri değerlerini hızlı değiştirebilen üzüm, incir, muz, kavun, karpuz ve kuru meyvelerin tüketiminin bazı kişiler için sakıncalı hale gelebileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Diğer meyvelerin lif oranları yüksek olduğu için ara öğünlerde tüketilen meyveler kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ana öğünden 2–2,5 saat sonra meyve ile ara öğün yapılabilir” dedi.

Porsiyonlar diyetisyen tarafından kişiye özel belirlenmeli

Porsiyonların diyetisyen tarafından kişinin gereksinimine ve kan şekeri seyrine göre belirlenmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Meyvenin suyu hazır değil, taze sıkılmış olarak tüketilebilir. Fakat posasından arındırıldığı için glisemik indeksi yükselmiş olur. Dolayısıyla posasıyla bir arada smoothie şeklinde bir ara öğünde 100 ml’yi geçmeyecek şekilde tüketilmesi daha faydalı olur” hatırlatmasında bulundu.

# Diyabet hastası hangi meyveleri yiyebilir?, Tip 2 diyabet hangi meyveleri yiyebilir?, Meyve kan şekerini yükseltir mi?, Şeker hastalarının yememesi gereken yiyecekler nelerdir?

27 Tem 2021 - 10:14 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sağlık Bakanlığı’ndan Kurban Eti Uyarısı, Günlük Beslenmede 5 Temel Besini Unutmayın mask
Sağlık Bakanlığı’ndan Kurban Eti Uyarısı, Günlük Beslenmede 5 Temel Besini Unutmayın
Sıcak Hava COVID-19 Vakalarını Engelliyor Mu? UV Işınları Corona Virüsü Öldürür Mü? mask
Sıcak Hava COVID-19 Vakalarını Engelliyor Mu? UV Işınları Corona Virüsü Öldürür Mü?
Vücuttaki Kırışıklıklara Dikkat ! Endopeel Yöntemi Nedir? Endopeel Nasıl Yapılır? mask
Vücuttaki Kırışıklıklara Dikkat ! Endopeel Yöntemi Nedir? Endopeel Nasıl Yapılır?
Uzatmalı COVID Kimlerde Görülüyor, Belirtileri Neler? Uzatmalı Covid'e Neden Olan Ne? mask
Uzatmalı COVID Kimlerde Görülüyor, Belirtileri Neler? Uzatmalı Covid'e Neden Olan Ne?
Değişen Durumlara Adapte Olmak Beyin Sağlığını Koruyabilir Mi? Beyin Sağlığı İçin Bu Tavsiyelere Dikkat! mask
Değişen Durumlara Adapte Olmak Beyin Sağlığını Koruyabilir Mi? Beyin Sağlığı İçin Bu Tavsiyelere Dikkat!
Blueberry (Yaban Mersini) ile Sağlığınızı Koruyun, Yaban Mersini Hangi Hastalıklara İyi Gelir? mask
Blueberry (Yaban Mersini) ile Sağlığınızı Koruyun, Yaban Mersini Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status