27 Tem 2021 - 10:34- Belediyeler G: 27 Tem 2021 - 10:35

Başkan Oğuz Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi, Başkan Oğuz: "Esnafımızın Her Zaman Yanındayız"

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede faaliyet gösteren Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla buluştu.
Başkan Oğuz Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi, Başkan Oğuz: "Esnafımızın Her Zaman Yanındayız" mask
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Oğuz, belediye olarak esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kahramankazan’da, mevcut esnaf kredi ve kefalet kooperatifinin yanı sıra, esnafların kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı.

“Her zaman yanınızdayız”

Başkan Oğuz, esnafın mağdur olmaması için ilçelerinde ikinci kredi kefalet kooperatifinin kurulduğunu anımsatarak, kooperatifin kurulmasınım üzerinden kısa bir süre geçmesine karşın özellikle pandemi döneminde dağıttığı kredilerle esnafa can suyu olduğunu söyledi. Kurulan kooperatifle var olan pınara ikinci kurnanın takıldığını ve ilçe esnafının da bu pınardan rahatça su içtiğini ifade eden Oğuz, genel kurulun ardından oluşacak yönetim kuruluna başarılar dileyerek, belediye olarak tüm esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

“50 milyon TL kredi vereceğiz”

Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz’ın tek aday olarak girdiği genel kurulda yapılan açık oylama sonucu, Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi. Yılmaz yaptığı teşekkür konuşmasında, kurulmalarının ardından henüz kısa bir süre geçmesine karşın 1000 üye sayısına ulaşarak büyüdüklerini belirterek, 420 esnafa kredi dağıttıklarını yıl sonuna kadar esnafa dağıtacakları toplam kredi miktarının 50 milyon TL olmasını hedeflediklerini söyledi.

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27 Tem 2021 - 10:34 - Belediyeler

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