Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Yenilikçi Tedbirleri Riskli Bölgelerde Yaygınlaştırıyoruz”

Sel afetinden maruz kalan Rize'de incelemelerinde Türkiye'de ilk kez pilot il olarak kurulan moloz bariyerleri de inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Yerinde incelediğimiz bu bentlerin birçok yüzen maddenin aşağıya taşınmasına engel olduğunu gözlemledik" dedi.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini riskli bölgelerde yaygınlaştırıyoruz" mesajı verdi.