Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Yenilikçi Tedbirleri Riskli Bölgelerde Yaygınlaştırıyoruz”

Sel afetinden maruz kalan Rize'de incelemelerinde Türkiye'de ilk kez pilot il olarak kurulan moloz bariyerleri de inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Yerinde incelediğimiz bu bentlerin birçok yüzen maddenin aşağıya taşınmasına engel olduğunu gözlemledik" dedi.
Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini riskli bölgelerde yaygınlaştırıyoruz" mesajı verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.