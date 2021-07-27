27 Tem 2021 - 14:03- Gündem G: 27 Tem 2021 - 14:05

COVID-19 Aşısı Olmayana Umre Yok, Umre Ziyaretleri Ne Zaman Başlayacak? İşte Detaylar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Hac mevsiminin ardından başlayacak olan Umre ziyaretleri için COVID-19 aşısı olma şartı getirildiği bildirildi.
COVID-19 Aşısı Olmayana Umre Yok, Umre Ziyaretleri Ne Zaman Başlayacak? İşte Detaylar... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından Umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibariyle başlayacağını söyledi.

Said, umre mevsiminin başladığını ve COVID-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine COVID-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde bu şartın daha önce, geçen Ramazan ayında getirildiğini hatırlatan Said, alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerektiğine dikkat çekti.
# , Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, umre mevsimi, Umre ziyaretlerinin 10 Ağustos itibariyle başlıyor

27 Tem 2021 - 14:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
22 Milyon Neden Aşı Olmuyor? Aşı Karşıtlığı Neden Var? İşte O En Yaygın Bahaneler... mask
22 Milyon Neden Aşı Olmuyor? Aşı Karşıtlığı Neden Var? İşte O En Yaygın Bahaneler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Afet Bölgesi İlan Ediyoruz” mask
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Afet Bölgesi İlan Ediyoruz”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Kıbrıs Türk’tür, Türk Kalacaktır” mask
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Kıbrıs Türk’tür, Türk Kalacaktır”
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’ten PKK’ya Ağır Darbe! mask
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’ten PKK’ya Ağır Darbe!
TBMM Başkanı Şentop: “Askeri/Bürokratik Darbe Her Yerde Gayrimeşrudur” mask
TBMM Başkanı Şentop: “Askeri/Bürokratik Darbe Her Yerde Gayrimeşrudur”
Salda’da sular 50 metre çekildi!! İşte Salda Gölü'nün son hali mask
Salda’da sular 50 metre çekildi!! İşte Salda Gölü'nün son hali
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status