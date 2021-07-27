İşte COVID-19’da Aşı Gerçeği… Hangi Aşıyı Yaptırmalıyız? Hangi Aşıların Daha Az Yan Etkileri Var?

Ülkemizde 20 milyon civarında insanın aşı yaptırmama sebebine bakıldığında, güvensizlik ilk sırada yer alırken, iğneden korkanların sayısı 1 milyon civarında…

Alman aşısı Pfizer/BioNTech, İngiltere aşısı AstraZeneca, ABD aşısı Johnson & Johnson ve ABD aşısı Moderna aşılarını yaptıranlar Umre ziyaretini gerçekleştirecek. Yani, Çin aşısı olarak bilinen Sinovac aşısı yaptıranlar, Umre'ye gidemeyecek.

Ülkemizde Alman aşısı Biontech aşısı ile birlikte iki aşı alternatifi içerisinde halen uygulamaları devam eden Çin aşısı Sinovac, Koronavirüs'ten korunmada ve hastalığa yakalanma durumunda enfeksiyonu hafif semptomlarla atlatma konusunda etkili olduğu tespit edilen bir aşı...

Fakat seçim hakkının da tanınması ile birlikte hangi aşıyı tercih etmesi gerektiği konusunda ikilem yaşayanlar tarafından aşının içeriği, yan etkileri akıllarda soru işareti bırakıyor?

Çin aşısı Sinovac’ın yan etkileri; enjeksiyonbölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrıları…

Alman aşısı olarak bilinen Pfizer/BioNTech aşısı, 18 yaş altı çocuklara vurulmasına tavsiye edilmiyor.

Alman aşısı olarak bilinen Pfizer/BioNTech’in yan etkileri; baş ağrısı, eklem ağrıları, kas ağrıları, enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, üşüme, ateş, enjeksiyon bölgesinde şişlik..

İngiltere aşısı AstraZeneca aşısı, son zamanlarda görülen yan etkileri nedeniyle artık endişe yaratıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), şubat ayında AstraZeneca ilaç firmasının Oxford Üniversitesi ile iş birliğinde geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere aşı 50'den fazla ülkede kullanılmaya başlanmıştı.

Son olarak Hollanda'nın ardından İtalya, Fransa ve Almanya aşının kullanımını geçici olarak durdurduğunu bildirildi.

ABD'de Johnson & Johnson'ın COVID-19 aşısını yaptıran kişilerde mide bulantısı, aşırı terleme ve bayılma gibi yan etkileri görülüyor. Kan pıhtılaşması vakaları sebebiyle Johnson& Johnson’ın ürettiği aşıları ABD’de yasaklandı.

ABD'de üretilen bir diğer aşı ise Moderna…

Yan etkiler arasında yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları, soğuk titremeler, mide bulantısı ve kusma, koltuk altında şiş ve ağrılı lenf düğümleri, yüksek ateş bulunuyor.

Tabloya baktığımızda Suudi Arabistan’ın bazı ülkelerde durdurulan aşılara umre için onay vermesi düşündürücü değil mi?

Aslında yurt dışında üretilen aşılara baktığımızda, en ideali ülkemizde izin verilen Alman ve Çin aşıları..

Ancak…

Yerli aşımız Turkovac’ı bekleyenler de var. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışındaki 40 bin 800 gönüllünün yerli aşının Faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.

Şu an aşı yaptırılmalı mı? Evet yaptırılmalı..

Aşı vurdurduktan sonra Koronavirüs hastalığına yakalanan ve testi pozitif çıkan bir çok insan, hastalığı hafif bir şekilde atlattı.

Aşı şart..

Hangi aşı derseniz..

Onu size bırakıyorum..

Sağlıklı ve esen kalın…