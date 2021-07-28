28 Tem 2021 - 15:58- Yaşam G: 28 Tem 2021 - 15:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Doğal Afetlere 3 Yılda 131 Milyon Lira Nakdi Destek Sağlandı”

ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına 130.4 milyon TL tutarında nakdi destek verildiğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Doğal Afetlere 3 Yılda 131 Milyon Lira Nakdi Destek Sağlandı” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Afet ve acil durumlarda; etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız SYDV’lerimiz aracılığıyla titizlikle ulaştırıldığını kaydetti.

24 Ocak 2020 Elazığ Depremi, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve son olarak 13 Temmuz 2021 tarihinde Rize’de başlayıp Artvin’i de etkileyen sel felaketi başta olmak üzere, yaşanan doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelere her zaman destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bu kapsamda 2018 yılından bu yana meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için 130.4 milyon TL kaynak aktardık. Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve temel gereksinimlerini karşılıyoruz. Afet/Acil Durum Yardımları kapsamında vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal afetlere 3 yılda 131 milyon lira nakdi destek sağlandı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Doğal afetler, doğal afet

28 Tem 2021 - 15:58 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pandemide de Burun Estetiğine İlgi Azalmadı, Burun Şekline Nasıl Karar Verilmeli?  mask
Pandemide de Burun Estetiğine İlgi Azalmadı, Burun Şekline Nasıl Karar Verilmeli? 
Uçak Yolculukları Sonrası Kulak Rahatsızlıklarına Dikkat! mask
Uçak Yolculukları Sonrası Kulak Rahatsızlıklarına Dikkat!
Yaz Ayında Vücuttaki Leke Problemine Dikkat! Yazın Oluşan Cilt Lekeleri Nasıl Geçer? mask
Yaz Ayında Vücuttaki Leke Problemine Dikkat! Yazın Oluşan Cilt Lekeleri Nasıl Geçer?
Dikkat! Her 4 Kişiden Birinin Kabusu! Pandemide Reflüye Larşı 10 Etkili Öneri! mask
Dikkat! Her 4 Kişiden Birinin Kabusu! Pandemide Reflüye Larşı 10 Etkili Öneri!
Beyin Tümörlerinde Psikoloji Göz Ardı Edilmemeli! Beyin Tümörü Hastaları Ne Yapmalı? mask
Beyin Tümörlerinde Psikoloji Göz Ardı Edilmemeli! Beyin Tümörü Hastaları Ne Yapmalı?
İşte COVID-19’da Aşı Gerçeği… Hangi Aşıyı Yaptırmalıyız? Hangi Aşıların Daha Az Yan Etkileri Var? mask
İşte COVID-19’da Aşı Gerçeği… Hangi Aşıyı Yaptırmalıyız? Hangi Aşıların Daha Az Yan Etkileri Var?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status