Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Doğal Afetlere 3 Yılda 131 Milyon Lira Nakdi Destek Sağlandı”

Afet ve acil durumlarda; etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız SYDV’lerimiz aracılığıyla titizlikle ulaştırıldığını kaydetti.

24 Ocak 2020 Elazığ Depremi, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve son olarak 13 Temmuz 2021 tarihinde Rize’de başlayıp Artvin’i de etkileyen sel felaketi başta olmak üzere, yaşanan doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelere her zaman destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bu kapsamda 2018 yılından bu yana meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için 130.4 milyon TL kaynak aktardık. Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve temel gereksinimlerini karşılıyoruz. Afet/Acil Durum Yardımları kapsamında vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.