29 Tem 2021 - 17:01- Gündem G: 29 Tem 2021 - 17:02

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Orman Yangınları İçin Eş Zamanlı Kapsamlı Soruşturmalar Başlatıldı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında ardarda gelen yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine eş zamanlı kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Orman Yangınları İçin Eş Zamanlı Kapsamlı Soruşturmalar Başlatıldı mask
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Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dün başlayan ve bugün de çeşitli noktalarda çıkan orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, milli servet olan ormanlardaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, tüm kurumların sahada vatandaşların yanında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı" diyen Altun, paylaşımında, "Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

 

# İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Eş Zamanlı Kapsamlı Soruşturma, orman yangınları

29 Tem 2021 - 17:01 - Gündem

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