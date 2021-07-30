Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “THK’nın Elinde Rahatlıkla Kullanılabilecek Uçak Falan Yok”

Yangınla ilgili siyasilerin spekülatif açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan yangınlarla ilgil değerlendimelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin bu olaya bile yaklaşım tarzlarınn gerçekten üzüntü verici olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı olarak tüm Bakan arkadaşlarımdan ilgili olanları bölgeye anında gönderdim" diyen Erdoğan, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine sahibiz. THK uçakları varmış da, neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıktı. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak. En verimli olanlar bu uçaklar. 1080 arazöz çalışmada. Bunların bunları bilerek konuşmuyor. Sanki hiçbir şey yok, biz sadece seyrediyoruz. 4110 teknik eleman bölgede çalışıyorlar. 6440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada orman yangınları ile mücadele devam ediyor" diye konuştu.

14 NOKTADA OLUMLU İSTİKAMETE DÖNDÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınların kontrol altına alınmasıyla ilgili 14 noktada olumlu istikamete döndüklerini söyledi. Erdoğan, "Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmediysek, bu yangınlarda da hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, gerek telef olan hayvanların sahipleri, gerekse de TOKİ ile ilgili süratle ayağa kaldırma çalışmaları yapılacaktır" dedi.

"YENİ TEDBİRLER VE NORMALLEŞMENİN SEYRİNİ KABİNE'DE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Türkiye'de 72 milyon doz aşı yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi ile mücadele sürecinde bayramdaki vatandaşların yaşam tarzının her şeyi tersine çevirdiğini söyledi. "Rakamlarda durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım" diyen Erdoğan, "Olumlu gelişme olursa biz vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili derdimiz yok. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız. Bunlarla ilgili konuları ilk kabine toplantısında bunları ele alacağız" diye konuştu.