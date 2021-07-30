Bakan Yanık’tan, Marmaris Yangınında Vefat Eden Şahin Akdemir’in Ailesine Başsağlığı Telefonu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında yangın söndürme ekiplerine gönüllü olarak motoruyla su taşırken dumandan etkilenmesi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Yanık, Akdemir’in yangın söndürmekten öte bir vatan müdafaasında bulunduğunu söyledi.
Bakan Yanık, “Rabbim makamını âli etsin. Çok çok üzüldüm. Gerçekten çok genç bir kardeşimiz. Mekanı cennet olsun. Sizlere, anneye ve kardeşlere başsağlığı diliyorum. Rabbim sabrınızı artırsın” ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri, vefat eden Şahin Akdemir’in başta kızı olmak üzere ailesine psikosoyal destek hizmeti vermeye başladı. Ayrıca bu süreçte aile yakından takip edilerek ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerinden de faydalanmaları sağlanacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.