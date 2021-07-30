30 Tem 2021 - 16:53- Gündem G: 30 Tem 2021 - 16:54

Bakan Yanık’tan, Marmaris Yangınında Vefat Eden Şahin Akdemir’in Ailesine Başsağlığı Telefonu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marmaris’te yangın söndürme ekiplerine gönüllü olarak motoruyla su taşırken dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir’in ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Bakan Yanık’tan, Marmaris Yangınında Vefat Eden Şahin Akdemir’in Ailesine Başsağlığı Telefonu mask
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında yangın söndürme ekiplerine gönüllü olarak motoruyla su taşırken dumandan etkilenmesi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Yanık, Akdemir’in yangın söndürmekten öte bir vatan müdafaasında bulunduğunu söyledi.

Bakan Yanık, “Rabbim makamını âli etsin. Çok çok üzüldüm. Gerçekten çok genç bir kardeşimiz. Mekanı cennet olsun.  Sizlere, anneye ve kardeşlere başsağlığı diliyorum. Rabbim sabrınızı artırsın” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri, vefat eden Şahin Akdemir’in başta kızı olmak üzere ailesine psikosoyal destek hizmeti vermeye başladı. Ayrıca bu süreçte aile yakından takip edilerek ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerinden de faydalanmaları sağlanacak.
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30 Tem 2021 - 16:53 - Gündem

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