31 Tem 2021 - 11:33- Gündem G: 31 Tem 2021 - 11:34

Yangından Etkilenen Yerler Afet Bölgesi İlan Edildi, 5 İlde Yangınlarla Mücadele Sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettik" dedi.
Yangından Etkilenen Yerler Afet Bölgesi İlan Edildi, 5 İlde Yangınlarla Mücadele Sürüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Günlerdir süren orman yangınlarından etkilenen bölgeler Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

5 ilde yangınlarla mücadele sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'n, paylamışında kullandığı grafikte yangın bölgelerini gösteren Türkiye haritası ile birlikte Genel Hayata Etkili Afet Bölgeleri'ne yer verildi.

Buna göre, Antalya'da; Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Muğla'da; Marmaris, Bodrum, milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçeleri, Mersin'de; Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye'de; Merkez ve Kadirli ilçeleri ile Adana'da; Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler afet bölgesi ilan edildi.
# Yangından Etkilenen Yerler, afet bölgesi, Afet Bölgesi İlan Edildi, orman yangınları, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

31 Tem 2021 - 11:33 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Uzmanlar Açıkladı: Yangınlar Aynı Anda Nasıl Başladı? İşte O Yangınların Sebepleri... mask
Uzmanlar Açıkladı: Yangınlar Aynı Anda Nasıl Başladı? İşte O Yangınların Sebepleri...
Bakan Yanık’tan, Marmaris Yangınında Vefat Eden Şahin Akdemir’in Ailesine Başsağlığı Telefonu mask
Bakan Yanık’tan, Marmaris Yangınında Vefat Eden Şahin Akdemir’in Ailesine Başsağlığı Telefonu
Hakim, Savcı ve Mahkeme Üyelerinin Terfileri Resmi Gazete’de mask
Hakim, Savcı ve Mahkeme Üyelerinin Terfileri Resmi Gazete’de
KDV İndirimi ve TL Mevduatlara Stopaj Desteği Uzatıldı mask
KDV İndirimi ve TL Mevduatlara Stopaj Desteği Uzatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “THK’nın Elinde Rahatlıkla Kullanılabilecek Uçak Falan Yok” mask
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “THK’nın Elinde Rahatlıkla Kullanılabilecek Uçak Falan Yok”
Millet İttifakı’nın Adayı Eylül’de Netleşecek mask
Millet İttifakı’nın Adayı Eylül’de Netleşecek
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status