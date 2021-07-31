Yangından Etkilenen Yerler Afet Bölgesi İlan Edildi, 5 İlde Yangınlarla Mücadele Sürüyor

Günlerdir süren orman yangınlarından etkilenen bölgeler Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.
5 ilde yangınlarla mücadele sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.
Erdoğan'n, paylamışında kullandığı grafikte yangın bölgelerini gösteren Türkiye haritası ile birlikte Genel Hayata Etkili Afet Bölgeleri'ne yer verildi.
Buna göre, Antalya'da; Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Muğla'da; Marmaris, Bodrum, milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçeleri, Mersin'de; Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye'de; Merkez ve Kadirli ilçeleri ile Adana'da; Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler afet bölgesi ilan edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.