Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi Ziyaretçilerine Şapka Çıkarttıran Sergi

Yılsonu sergisi için kapılarını açan aile merkezi bu kez Zübeyde Hanım Aile Merkezi oldu. Aliminyum rölyeften ahşap boyamaya, dikiş nakıştan, iğne oyasına ilmek ilmek sabırla işlenen birbirinden seçkin yüzlerce ürün göz kamaştırdı.
Her biri işçilik ve estetik olarak hayranlık uyandıran ürünlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerine adeta şapka çıkarttırdı. Hobiler mesleğe dönüşüyor Serginin açılışına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış kurdelesini kesen Düğmeci, aile merkezlerine gelen kadınların özgüven kazandıklarını belirterek, kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Düğmeci, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide yer alan ürünler aile merkezlerimizde verilen kursların kalitesini ortaya çıkarıyor. Her biri el emeği göz nuru ile yapılmış yüzlerce ürün sayesinde hanım kardeşlerimiz hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de hobilerini mesleğe dönüştürüyor” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.