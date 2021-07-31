31 Tem 2021 - 11:46- Belediyeler G: 31 Tem 2021 - 11:47

Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi Ziyaretçilerine Şapka Çıkarttıran Sergi

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Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde yılsonu sergi heyecanı devam ediyor.

Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi Ziyaretçilerine Şapka Çıkarttıran Sergi mask
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Yılsonu sergisi için kapılarını açan aile merkezi bu kez Zübeyde Hanım Aile Merkezi oldu. Aliminyum rölyeften ahşap boyamaya, dikiş nakıştan, iğne oyasına ilmek ilmek sabırla işlenen birbirinden seçkin yüzlerce ürün göz kamaştırdı.

Her biri işçilik ve estetik olarak hayranlık uyandıran ürünlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerine adeta şapka çıkarttırdı. Hobiler mesleğe dönüşüyor Serginin açılışına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Düğmeci, aile merkezlerine gelen kadınların özgüven kazandıklarını belirterek, kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Düğmeci, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide yer alan ürünler aile merkezlerimizde verilen kursların kalitesini ortaya çıkarıyor. Her biri el emeği göz nuru ile yapılmış yüzlerce ürün sayesinde hanım kardeşlerimiz hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de hobilerini mesleğe dönüştürüyor” dedi.
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31 Tem 2021 - 11:46 - Belediyeler

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