31 Tem 2021 - 16:32- Belediyeler G: 31 Tem 2021 - 16:33

Çankaya Belediyesinden 100.000 Fidan

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,  Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlar nedeniyle yeniden ağaçlandırma için 100.000 fidan bağışlayacaklarını açıkladı.
Çankaya Belediyesinden 100.000 Fidan mask
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 Alper Taşdelen, Ege ve Akdeniz'de arka arkaya meydana gelen orman yangınlarının ardından fidan bağışında bulunacaklarını bildirdi.

Başkan Taşdelen Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yangınlarla beraber yüreğimiz de yanıyor. Çankaya Belediyesi olarak yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 100.000 fidan bağışında bulunacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.  

Twitter hesabından Çankayalılara da çağrıda bulunan Alper Taşdelen şunları kaydetti: 

“Sevgili Çankayalıları ve bütün yurttaşlarımızı da Tema Vakfı’nın kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Yaşamı da umudu da hep birlikte yeniden yeşerteceğiz.”  

Alper Taşdelen, yaşanan yangın felaketinin can kaybına sebep olduğunu belirterek şöyle devam etti:  

“Halkımız ve belediyelerimiz, farklı bölgelerde yaşanan bu felaketi durdurmak, bir an evvel yaraları sarmak için seferber oldu. Yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza ve canını hiçe sayarak görevini yaparken hayatını kaybeden itfaiye görevlilerine Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Gönüllü olarak yangın söndürmeye destek verirken canından olan Şahin Akdemir kardeşimize de bu vesileyle rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Ülke olarak hepsine minnettarız. Yanan ormanlar içindeki canlılarla birlikte ülkemiz adına büyük bir kayıp. Bu yaraları hep beraber saracağız.”  
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31 Tem 2021 - 16:32 - Belediyeler

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