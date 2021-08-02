Metabolizmayı hızlandıran şeyler nelerdir? Sabah ne yersek metabolizma hızlanır? Metabolizmanın hızlı olması için ne yapılmalı?

Ayrıca, metabolizmayı hızlandıran birçok ürün ve reklamla karşılaşmışızdır. Tüm bunları denemek yerine doğal yoldan metabolizmamızı hızlandırmak ve basit yöntemlerle daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmak için size en etkili yollardan bahsetmek istiyorum ama öncelikle metabolizma kavramından biraz bahsetmek istiyorum.

Metabolizma aslında vücudun alınan gıdayı enerjiye nasıl dönüştürdüğüdür. Bu gıdadaki makromoleküllerin (karbonhidratlar, proteinler ve yağlar veya lipitler) parçalandığı, böylece vücudun bunları kullanabileceği bir dizi biyokimyasal işlemdir. Bazı insanlar daha fazla kalori almalarını ve yine de kolayca kilo almalarını veya kilo vermelerini sağlayan hızlı bir metabolizmaya sahiptir. Diğerleri, kilo vermeyi zorlaştıran, ağır bir metabolizmaya sahiptir. Metabolizma hızınızı artırmak, kilo vermenize yardımcı olabilir veya sağlıklı bir vücut ağırlığını korumanıza yardımcı olabilir. Çoğu insan metabolizma terimini, vücudunuzun belli bir süre boyunca yaktığı kalori miktarı olan metabolizma hızı ile değişimli olarak kullanır. Diğer yandan, bazal metabolizma hızınız, kan akışını sağlamak ve nefes alma gibi temel işlevleri yerine getirmek için istirahat halindeyken vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kaloridir. Bazı davranışlar, vitaminler, şifalı bitkiler ve takviyeler metabolizma hızınızı değiştirebilir ve bazen metabolizma arttırıcılar olarak da adlandırılır.

Araştırmacıların yıllardır araştırdığı soru, metabolizmanın çeşitli yaşam tarzı ve diyet değişiklikleriyle değiştirilip değiştirilemeyeceği. Kilo vermekte zorluk çekiyorsanız, sizi sürekli kilo alma ve kilo verme mücadelelerinin geleceğine mahkûm eden “yavaş” bir metabolizmaya sahip olan şanssız olanlardan biri olduğunuzu düşünebilirsiniz. Eğer “hızlı” bir metabolizmaya sahipseniz, hiçbir şeyi yiyemeyen ve asla kilo almak istemedikleri her şeyi yiyebilen şanslı az sayıdakilerden biri olabilirsiniz. Bilim, metabolizmanın gerçekten de çeşitli doğal adımlarla arttırılabileceğini göstermektedir. Anahtar etkenler uygun miktarda kalori alımı, alternatif yemek seçenekleri ve egzersiz arasında iyi bir denge kurmaktır.

Kahvaltıyı atlamayın!

Dondurma külahı şeklinde metabolik hızınızı hayal edin. Başka bir deyişle, en baştan- sabahları en yüksek olan ve gün ilerledikçe kademeli olarak aldığınız kaloriyi azaltmaya çalışın. Ne yazık ki, çoğumuz kilo kaybı ve yemek söz konusu olduğunda tam tersi bir yaklaşıma sahibiz. Kahvaltıyı iş yoğun bir program ya da kalori tasarrufu gibi çeşitli nedenlerle atlıyoruz. Bu, kalori kaloridir teorisinden yola çıkılarak mantıklı gelsede, araştırmalar bu yaklaşımın kilo alımına neden olacağını tekrar tekrar göstermiştir. Protein dolu bir kahvaltı, haşlanmış yumurta , yoğurt ve granola parfe, yulaf ezmesi ile güne başlamak için güzel bir başlangıç olacaktır .

2-Daha fazla protein tüketin.

Glukagon hormonu, yumurta akı, peynir, yağsız et, tavuk, balık ve protein tozu gibi diyette tüketilen proteinlerine cevap olarak salınır. Glukagon yağ hücrelerini kana yağ salması, böylece kullanımını arttırması için yağ hücrelerini işaret eder. Başka bir deyişle, daha fazla protein tükettiğinizde daha fazla yağ yakılır ve daha fazla kilo verilir.

3-Rafine tahıllara güle güle deyin.

Ekmekler, makarnalar, kurabiyeler ve kekler gibi rafine tahıllar çoğu insanın insülin hormonunu aşırı salgılamasına neden olur. İnsülin, glukagonun tam tersi bir etkiye sahiptir.

İnsülinin birçok fonksiyonu vardır bunların başında kan dolaşımından hücrelere glikoz alımını kolaylaştırmak için pankreastan salgılanır. Glikoz, karbonhidratlardan türetilir ve vücut için ana yakıt kaynağıdır. Rafine beyaz şeker ve / veya beyaz un gibi yanlış türde karbonhidratların çoğu tüketildiğinde, şekerle baş etmek için aşırı insülin salgılanır. Kısacası, aşırı insülin = aşırı yağ.

4. Düşük glisemik indeksli karbonhidratlar tüketin

Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar (siyez buğdayı, karakılçık ekmeği) ve kurubaklagiller glisemik indeksi düşük besinlerdir. Kan şekerini bir anda yükseltmez ve insülin direncine neden olmazlar. Araştırmalar, tam tahılların kilo kaybı ve tip II diyabet, kolon kanseri ve kabızlığın önlenmesinde yararlı olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir.

5. Yeşilliklere yönelin

Sabah kahvaltıdan önce bir fincan yeşilçay içmek güne uyanık başlamanıza yardımcı olacaktır. Yeşil çay, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmanın yanı sıra, kilo vermeye yardımcı olur ve birçok sağlık açısından yarara sahiptir. Çalışmalar, yeşil çaydaki antioksidanlar olan kateşinlerin yağ yakımını arttırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Araştırmalar ayrıca yeşil çayın, nişastaların emilmesine izin veren enzimleri inhibe ederek kan şekerlerini azaltabileceğini ve bağırsaktan yağ emilimini azaltabileceğini göstermektedir. Tipik dozaj, günde üç veya dört fincan veya günlük 300 ila 400 mg kapsül yeşil çay ekstresidir.