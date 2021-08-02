02 Ağu 2021 - 13:04- Yaşam G: 02 Ağu 2021 - 13:05

Ankara ve Diğer İller'de Aşırı Talep ve İletim Hatlarında Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

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Yüksek talep ve iletim hatlarından dolayı birçok ilde elektrik kesintileri yaşandı.
Ankara ve Diğer İller'de Aşırı Talep ve İletim Hatlarında Elektrik Kesintilerine Neden Oldu mask
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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor. Yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu açıkladı.
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02 Ağu 2021 - 13:04 - Yaşam

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