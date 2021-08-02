02 Ağu 2021 - 13:13- Ekonomi G: 02 Ağu 2021 - 13:14

Türkiye, En Yüksek İhracat Değerine Ulaştı, Temmuz Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayında 16,4 milyar dolar ile gerçekleşen ihracatın tüm zamanların en yüksek ihracat değeri olduğunu söyledi.
Türkiye, En Yüksek İhracat Değerine Ulaştı, Temmuz Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı mask
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısının rekorlarla kapatıldığını ve haziranda aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldığını anımsatan Muş, "Temmuz ayı ihracatımız da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatıdır" dedi.

Bakan Muş, "Başarıda emeği geçen ve Türk ürünlerinin tüm dünyaya ulaşmasını temin eden ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
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02 Ağu 2021 - 13:13 - Ekonomi

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