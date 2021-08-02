02 Ağu 2021 - 13:15- Gündem G: 02 Ağu 2021 - 13:16

Türkiye Genelinde Elektrik Kesintileri İçin İlk Açıklama, İşte Kurumlardan Yapılan Açıklama

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintilere ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan sıcaklıklara dikkat çekti.

Türkiye Genelinde Elektrik Kesintileri İçin İlk Açıklama, İşte Kurumlardan Yapılan Açıklama mask
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Bu nedenle enerji tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını belirten bakanlık açıklamasında, "İlk müdahaleler yapılmış olup an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.

Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 

Açıklama şöyle: "Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde yoğun bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır.

Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır."

KURUMLARDAN AÇIKLAMA

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Elektrik ise elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,

"Hizmet bögemizdeki belirli alanlarda iletim sisyteminden kaynaklı enerji kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar yapılmaktadır." 

Gediz Elektrik ise, "Hizmet bölgemizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. 

En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup zaman konusunda ilave bilgilendirme yapacağız. 

Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. 

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02 Ağu 2021 - 13:15 - Gündem

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