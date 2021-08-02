02 Ağu 2021 - 16:19- Spor G: 02 Ağu 2021 - 16:45

Milli Güreşçimiz Yasemin Adar Rakibini Tuş Etti, Bronz Madalya Aldı, Türkiye Kadınlar Güreşte İlk Olimpiyat Madalyasını Kazandı

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Milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kiloda rakibini tuşla yenerek olimpiyat üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

02 Ağu 2021 - 16:19 - Spor

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