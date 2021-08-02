02 Ağu 2021 - 16:19- Spor

Milli Güreşçimiz Yasemin Adar Rakibini Tuş Etti, Bronz Madalya Aldı, Türkiye Kadınlar Güreşte İlk Olimpiyat Madalyasını Kazandı

Milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kiloda rakibini tuşla yenerek olimpiyat üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.