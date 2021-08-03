03 Ağu 2021 - 11:39- Belediyeler G: 03 Ağu 2021 - 11:40

Pursaklar Belediyesi’nden Yangınla Mücadelede Bir Destekte Manavgat, Marmaris ve Milas’a

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Orman yangınlarına müdahalede görev yapmak üzere 4. ekibini de yolcu eden Pursaklar Belediyesi, su tankeri ve iş makinelerini Marmaris ve Milas’a gönderirken Manavgat’a da veteriner hekimlerini yolladı.
Pursaklar Belediyesi’nden Yangınla Mücadelede Bir Destekte Manavgat, Marmaris ve Milas’a mask
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Mobil Aşevi ile Osmaniye’deki vatandaşların yardımına koşan Pursaklar Belediyesinin araç filosu, Marmaris ve Milas’ta günlerdir devam eden yangına müdahale ederken, veteriner hekimleri de Manavgat’taki evcil, çiftlik ve yaban hayvanları için seferber oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatıyla Milas ve Marmaris’te devam eden yangının söndürme çalışmalarına destek vermek için Belediye’nin su tankerleri ve iş makinaları bölgeye intikal ederken Manavgat bölgesine gönderilen veteriner hekimleri de yangında zarar gören hayvanlara müdahale ediyor. Bölgeye ulaşan ekipler, büyükbaş, küçükbaş ve binek hayvanların yanı sıra ormanda zarar gören yaban hayvanlarına da klinik destek sağlıyor. Hayvanlara yapılan sağlık desteğine ek olarak bölgede bulunan sokak hayvanları için de mama tedarik ediliyor.

‘‘Pursaklar Belediyesi olarak yangınla mücadele eden ekipler için bütün imkânlarımızı seferber ettik’’

Osmaniye’ye mobil aşevi desteğinin hemen akabinde Marmaris’e su tankerlerinin gittiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak yangınla mücadele eden ekipler için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Su tankerlerimiz ve iş makinelerimiz Marmaris ve Milas’a ulaşırken, Veteriner hekimlerimizde büyükbaş, küçükbaş, binek hayvanları başta olmak üzere evcil hayvanlara ve yaban hayvanlarına yardım için Manavgat’a ulaştı. Yangını söndürmek ve vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek atlatacağız’’ dedi. 

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03 Ağu 2021 - 11:39 - Belediyeler

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