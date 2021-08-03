Kız Çocuğu Sayısı Azalıyor mu? İşte Gelecek 10 Yılda Dünyaya Gelecek Kız Çocuğu Sayısı Azalacak!

Doğan kız çocuğu sayısındaki öngörülen azlık, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinde genç erkek fazlalığına neden olacak. Bu da artan oranda anti-sosyal davranış ve şiddete yol açabilecek.

Cinsiyete dayalı kürtaj, son 40 yıldır, güneydoğu Avrupa'nın yanı sıra güney ve doğu Asya ülkelerinde, demografik etkilerle yükselişte.

Uluslararası uzmanlardan oluşan bir araştırma ekibi, cinsiyet seçiminin toplumlar üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerinin nasıl olacağını modellemek için son 50 yıldaki 3 milyardan fazla doğumdan elde edilen verileri inceledi.

Buna göre uzmanlar, 1970'ten bu yana erkek-kadın oranının arttığı 12 ülkeye ve bu oranın sosyal veya kültürel eğilimler nedeniyle artma riski altında olduğu diğer 17 ülkeye odaklanarak, iki farklı senaryoyu simüle etti.

İlki, istatistiksel kanıtlara dayalı olarak cinsiyet seçimi oranında bir artış olduğu varsayımıyla yapıldı. İkinci senaryo, belirli ülkelerde gözlemlenen eğilimlere ve azalan doğurganlığa dayalı olarak cinsiyet seçiminin arttığı varsayımıyla gerçekleştirildi.