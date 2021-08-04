Kimler hayvan sahiplenebilir? Kedi köpeğimizi nasıl beslemeliyiz? Aşıları kontrolleri hangi periyoda oluyor?

Evlerimizde, bahçelerimizde beslediğimiz can dostlar zamanlar ailemizin bir parçası olup hayatımıza renk katıyorlar. Özellikle çocuklarımız onlarla zaman geçirmeye bayılıyor. Ancak evcil hayvan bakımının bir sorumluluğu olduğunu da unutmamak gerek.

Veteriner Hekim Beyzanur Yıldız, evcil hayvanların bakımı ile şu bilgileri verdi:

Kimler hayvan sahiplenebilir?

Eğer o hayvanın uzun süreli sorumluluğunu alacaksanız, onu ailenizin bir parçası yapmak niyetindeyseniz sahiplenin. Çünkü bakamayıp sokağa bıraktığınızda bu sevimli dostlarımızın psikolojisi bozulur ve insanlara karşı güven duygusu zedelenir.

Diğer yandan, evcil hayvanlarımızın ilgi ve sevgi bekledikleri unutulmamalıdır. Bir hayvan sahiplenmeniz için ona ayıracak zamanınız olması gerekir. Köpeklerin günde 2-3 kez tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkarılıp gezdirilmesi gerekir. Bu nedenle örneğin yalnız yaşıyorsanız, sabah işe gidip akşam geliyorsanız veya evde ilgilenecek kimse yoksa hayvan sahiplenmeniz doğru olmaz. Çünkü kedi de köpek de sıkılır ve yalnız kalmak istemez.

Eğer çocuğunuz için bir kedi-köpek sahiplenmek istiyorsanız unutmayın ki bir çocuk tek başına bir hayvanın sorumluluğunu alamaz. Çabuk sıkılabilir. Mamasını vermeyi aksatabilir. Aile olarak sorumluluk almanız gerekir.

Pet Shop’tan satın almak mı yoksa sahiplenmek mi daha doğru?

Bizim toplumumuzda bazı insanlar maalesef bir şeye para ödeyince ona değer veriyor. Ücretsiz elde edince onu değersiz gibi görüyor. Bu yanlış bir bakış açısı. Dostluk parayla satın alınmaz. Bu nedenle ben parayla kedi-köpek alınmasını yanlış buluyorum. Sokaklarda, barınaklarda o kadar ilgi-sevgi bekleyen zor durumda hayvanlar varken neden satın alasınız. Bir sokak kedisini ya da sokak köpeğini sahiplendiğinizde onu sokaktan kurtarmış oluyorsunuz. Bunun manevi tatmin duygusu çok fazla. Aynı şekilde barınaktan bir hayvan sahiplendiğinizde onu hapis hayatından kurtarmış oluyorsunuz. Ne kadar iyi şartlar sağlanırsa sağlansın kafeste yaşamak onların doğasına aykırı.

Bazı hayvan sahipleri evcil hayvanını çiftleştirip yavrularını mama karşılığı sahiplendiriyor. Bu şekilde de bir yavru kedi ya da köpek sahiplenebilirsiniz.

Kedi köpek seçerken neye dikkat etmeliyiz?

Eğer bahçeniz varsa büyük ırk köpekleri tavsiye ederim. Ama eğer evin içinde sizinle birlikte yaşayacaksa kedi veya küçük ırk köpekleri tercih etmelisiniz. Ev büyük köpeklere yetersiz gelir. Çünkü hayvan koşup oynamak ister.

Eğer sokak hayvanı sahiplenecekseniz onun size ilgi göstermesi önemli. Bazı hayvanlar sokakta yaşamayı seviyor buna dikkat edilmeli. Daha insancıl olanı, ilgi sevgi bekleyen köpekleri tercih etmelisiniz. Zaten kedi seçmek gibi bir şey pek söz konusu olmuyor. Kedi sizi seçiyor. Genellikle o gelip sizi buluyor.

Kediler nasıl hayvanlardır?

Kedilerin bir günleri bir günlerini tutmaz. Sağı solu belli olmaz. Özgürlüklerine çok düşkün hayvanlardır. Kafalarına göre takılmayı severler. Canı ne zaman isterse o zaman kendini sevdirir, ne zaman isterse o zaman oynar. Canı istediği yerde uyur. Yalnız kalmak istediğinde ortadan kaybolur. Tekir tipi kediler çok sevimli ve oyuncu olurlar. Çok hareketlidirler. Dışarıya çıkma isteği de fazla olur. Bazı cins kediler ise biraz daha sakindirler. Kedi en çok eş bulmak, çiftleşmek için dışarı çıkmak ister. Bu nedenle eğer kısırlaştırırsanız dışarı çıkma isteği çok olmaz. Çıksa bile geri gelme olasılığı fazladır.

Yavru hayvan mı, yoksa yetişkin hayvan mı sahiplenmeliyiz?

Yavru kedi-köpek sahiplenecek olanların o yavru ile daha fazla ilgilenmesi gerekir. Çünkü onlar da tıpkı bir bebek ilgi ister. Sürekli annesi gibi o insanı arar ve yanında olmadığında ağlar. Bazen siz yanında olmadığınızda mamasını bile yemek istemez. Ancak yavru hayvan sahiplenmenin iyi tarafı size daha çabuk alışır. Daha kolay eğitirsiniz. Karakteri de aileye göre şekillenir. Ama tabii yetişkin hayvanlar da aileye uyum sağlayabilir. Bazı hayvanlar insancıl olur ve çabuk alışırlar. Mama verip ilgilendikçe, sevdikçe aranızda bir bağ oluşur. Yetişkin kedi köpeğinizle yavru kadar çok ilgilenmeniz gerekmez.

Kedi köpeğimizi nasıl beslemeliyiz? Yemek artıkları verebilir miyiz?

Kedi de olsa köpek de olsa kuru mamayla beslemenizi tavsiye ediyorum. Tabii çok çeşitli mamalar var. Besin değerleri de farklı. Bazı mama türlerini hayvanlar sevmeyebiliyor. Çok ucuzuna kaçmayın derim. Deneyerek hangi mamaları sevdiğini görebilirsiniz. Hayvanın genel sağlığını ve diş sağlığını bozabildiği için yaş mama çok tavsiye etmesem de ara sıra verebilirsiniz.

Ev yemeği artıkları vermek hayvanın midesini ve diş sağlığını bozabilir. Ancak kedi köpeğe haşlanmış et-tavuk, köpeğe haşlanmış yağsız tuzsuz makarna verebilirsiniz.

Kedi köpekler çikolata bisküvi gibi şekerli besinleri de çok severler. Fakat şekerli besinler onların şeker hastası olmasına, kör olmasına neden olabilir. Bu yüzden vermemelisiniz.

Aşıları, kontrolleri hangi periyoda oluyor?

Kedi-köpeğinizi ilk sahiplediğinizde zaman kaybetmeden veterinere götürmeniz gerekir. Veteriner onun için bir aşı takvimi belirler. İç ve dış parazit kontrollerini yapar. Aşılar hayvanı ölümcül hastalıklardan korur. Parazit kontrolü de önemlidir. Çünkü parazitler hayvandan insana bulaşabilir. İyi bakıldığında kedi köpekler 15-20 yıl yaşarlar.

Sokak hayvanları için neler yapabiliriz?

Sokak hayvanları için insanları rahatsız etmeyecek ve çevre kirliliği yaratmayacak şekilde kap içinde bazı köşelere onlar için mama-su bırakabilirsiniz. Bunları belirli periyotda kontrol etmeniz uygun olur. Çünkü bazı mama türlerini hayvanlar yemez, orada kala kala ıslanır, küflenir bunlara dikkat etmek gerekir.

Biz de klinik olarak sokak hayvanları için bir kampanya yaptık. Mini bir kütüphane kurduk. Mahalle sakinlerimiz bağış karşılığında buradan kitap alıp okuyabiliyor. Bağışın miktarı önemli değil. Biz de bu bağışları sokak hayvanlarının tedavisi için gerekli aşı ve ilaçları almak için kullanıyoruz.