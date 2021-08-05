05 Ağu 2021 - 10:04- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 10:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşınızı Yaptırmadıysanız İki Gün Arayla PCR Testi Yaptıracaksınız

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son durum, vaka sayılarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulunurken, aşı olmamakta direnenlerin iki gün arayla Devlet Hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabileceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşınızı Yaptırmadıysanız İki Gün Arayla PCR Testi Yaptıracaksınız mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bazı bölgelerdeki aşılama oranının düşük olmasına dikkati çeken Bakan Koca, mobil ekip sayısının artırıldığını söyledi.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Bakan Koca, ikna yöntemiyle aşı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Toplumun yüzde 98'inin kızamık ve benzeri aşılarını çocuklarına yaptırdığını söyledi. "Vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim" dedi.

"AŞINIZI YAPTIRMADIYSANIZ, İKİ GÜN ARAYLA PCR TESTİ YAPTIRACAKSINIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret etti. Toplumda kalabalık olabilecek yerlede PCR testi istenebileceğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız…"

Aşı yaptırmayanlar için de PCR testinin uygulanabileceğini söyleyen Bakan Koca, "Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek" dedi.

VAKALARIN YENİDEN ARTMASI

Bakan Koca, vaka sayılarının artmasıyla ilgili olarak Kurban Bayramı'ndaki hareketliliği işaret etti. "Artışın geçen hafta 20–22 bin arası sabit kaldığını gördük. Dün itibarıyla rakam biraz daha yükseldi. Bu pik nerede son bulacak, gelecek hafta biraz daha net söylemek mümkün olabilir" dedi.

Tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Koca, kurallara uyulmadığı sürece vakaların artabileceğini söyledi. Bir kez daha aşı vurgusu yaptı.

"Bağışıklığı sağlamak için bizim aşılamayı yüzde 75-80 oranlarına hızla çıkarmamız gerekiyor. O oluşmadıkça sürekli bu enfeksiyon dalgası devam edecek"

YERLİ AŞIDA SON DURUM

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, "29 merkezde Faz-3 çalışmamız devam ediyor. Ekim ayından sonra biz rapel doz sonucunu, üçüncü doz sonucunu Sinovac’la kıyaslamış olacağız. Ekimden sonra kullanma imkânımız olabilir" dedi.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testi gündemde, YERLİ AŞIDA SON DURUM, yerli aşıda son durum, yerli aşıda son durum ne, PCR testi

05 Ağu 2021 - 10:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
WhatsApp’a ‘bir kez görülen fotoğraf’ özelliği mask
WhatsApp’a ‘bir kez görülen fotoğraf’ özelliği
Yüksek Askeri Şûra Anıtkabir’i Ziyaret Etti mask
Yüksek Askeri Şûra Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Türkiye’de Anlık Yangın Durumu Belli Oldu! Açıklanan Son Bilgiye Göre mask
Türkiye’de Anlık Yangın Durumu Belli Oldu! Açıklanan Son Bilgiye Göre
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Kimsenin Bekleme Odası Değil mask
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Kimsenin Bekleme Odası Değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Yangın ve Vaka Açıklaması mask
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Yangın ve Vaka Açıklaması
Milli Savunma’dan Yangınlarla ‘Mücadeleye Destek’ Paylaşımı mask
Milli Savunma’dan Yangınlarla ‘Mücadeleye Destek’ Paylaşımı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status