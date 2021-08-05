05 Ağu 2021 - 13:47- Dünya G: 05 Ağu 2021 - 13:48

COVID-19’a Karşı Geliştirilen Nazal Sprey KKTC’de Kullanıma Sunuldu! Nazal Sprey Türkiye'de Ne Zaman Kullanılacak?

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin proje ve patent ortağı olduğu koruyucu nazal sprey, İKAS Pharma tarafından KKTC’de Olirin markasıyla kullanıma sunuldu.
COVID-19’a Karşı Geliştirilen Nazal Sprey KKTC’de Kullanıma Sunuldu! Nazal Sprey Türkiye'de Ne Zaman Kullanılacak? mask
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Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirilen sprey, Şubat 2021’de İtalya’da COVID-19’la mücadelede kullanılmaya başlanmıştı. KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde üretim ve dağıtım hakları Yakın Doğu Oluşumu’na ait olan Olirin’in yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma sunulması planlanıyor. 

Tamamen doğal bileşenlerden üretilen koruyucu sprey Olirin, zeytin yaprağı özünden elde edilen, doğal içerikli bir ürün. Bu nedenle marka seçimi de İngilizce’de zeytin anlamına gelen “olive” kelimesinden esinlenilerek yapıldı. 

Olirin’in KKTC’deki dağıtımını, kuruluşunun üzerinden iki yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, yenilikçi vizyonu ile birçok lider firma ve üretici ile yaptığı anlaşmalarla geniş bir ilaç portföyüne ulaşan İKAS Pharma yapacak. Olirin’in KKTC’deki eczanelere dağıtımını gerçekleştiren İKAS Pharma, yakın zamanda ürünü Türkiye’de de tüm eczaneler ve online satış siteleri üzerinden kullanıcılarla buluşturacak.
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05 Ağu 2021 - 13:47 - Dünya

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