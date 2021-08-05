05 Ağu 2021 - 14:58- Dünya G: 05 Ağu 2021 - 14:59

İngiltere’de Gizemli Kedi Hastalığı! İşte İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi'nin Yaptığı Açıklamalar

ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi 2 Ağustos'ta yaptıkları resmi açıklamada kedi maması kaynaklı olduğuna inanılan gizemli bir hastalığın yüzde 63.5 oranında ölümcül olduğunu belirtti.
İngiltere’de Gizemli Kedi Hastalığı! İşte İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi'nin Yaptığı Açıklamalar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi (RVC) yaptıkları resmi açıklamada, yapılan araştırma sonucunda 528 kedinin tedavi edildiği gizemli hastalıkta ölüm oranının yüzde 63.5 olduğu belirtildi. RVC yetkilileri ayrıca, bu gizemli hastalığa kedi maması zehirlenmesi olduğuna inandıklarını belirtti.

Kendilerine bildirilen 528 kedi vakasından elde edilen bilgilere göre, mamalar üzerinde araştırmanın devam ettiği ve veteriner hekimlerden gelen verilerin yanı sıra hastalanan veya hastalanmamış kedilerle ilişkili gıda örneklerinin test edildiği ifade edildi.

RVC, hastalığın ‘Pansitopeni’ olduğunu ve hastalığa kedi mamalarındaki T-2 ve HT-2 mikotoksinlerin sebebiyet verdiğini ifade etti. Hastalığa yakalanan kedilerde kilo kaybı, iştahsızlık ve kan hücresi konsantrasyonlarında (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler) azalma dahil olmak üzere çok çeşitli toksik etkiler görüldüğü ve bu da enfeksiyon riskinde artışa neden olduğu belirtildi.
# İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi

05 Ağu 2021 - 14:58 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Nijerya’da Kolera Hastalığı'ndan 30 Kişi Hayatını Kaybetti mask
Nijerya’da Kolera Hastalığı'ndan 30 Kişi Hayatını Kaybetti
Bangladeş Shibganj Kasabasında Düğüne Yıldırım Düştü: 16 Ölü mask
Bangladeş Shibganj Kasabasında Düğüne Yıldırım Düştü: 16 Ölü
DHL’den Singapur’a ‘Elektrikli Kargo Uçağı’ Siparişi mask
DHL’den Singapur’a ‘Elektrikli Kargo Uçağı’ Siparişi
Birleşik Arap Emirlikleri Açıklarında Petrol Tankeri Kaçırıldı! mask
Birleşik Arap Emirlikleri Açıklarında Petrol Tankeri Kaçırıldı!
Kız Çocuğu Sayısı Azalıyor mu? İşte Gelecek 10 Yılda Dünyaya Gelecek Kız Çocuğu Sayısı Azalacak! mask
Kız Çocuğu Sayısı Azalıyor mu? İşte Gelecek 10 Yılda Dünyaya Gelecek Kız Çocuğu Sayısı Azalacak!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eşi İle Birlikte İstanbul’da mask
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eşi İle Birlikte İstanbul’da
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status