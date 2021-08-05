İngiltere’de Gizemli Kedi Hastalığı! İşte İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi'nin Yaptığı Açıklamalar

İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi (RVC) yaptıkları resmi açıklamada, yapılan araştırma sonucunda 528 kedinin tedavi edildiği gizemli hastalıkta ölüm oranının yüzde 63.5 olduğu belirtildi. RVC yetkilileri ayrıca, bu gizemli hastalığa kedi maması zehirlenmesi olduğuna inandıklarını belirtti.
Kendilerine bildirilen 528 kedi vakasından elde edilen bilgilere göre, mamalar üzerinde araştırmanın devam ettiği ve veteriner hekimlerden gelen verilerin yanı sıra hastalanan veya hastalanmamış kedilerle ilişkili gıda örneklerinin test edildiği ifade edildi.
RVC, hastalığın ‘Pansitopeni’ olduğunu ve hastalığa kedi mamalarındaki T-2 ve HT-2 mikotoksinlerin sebebiyet verdiğini ifade etti. Hastalığa yakalanan kedilerde kilo kaybı, iştahsızlık ve kan hücresi konsantrasyonlarında (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler) azalma dahil olmak üzere çok çeşitli toksik etkiler görüldüğü ve bu da enfeksiyon riskinde artışa neden olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.