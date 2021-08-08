Dünyanın en zengin insanı kimdir 2021?Dünyanın en zengin adamının serveti ne kadar? İşte dünyanın en zengin 10 kişisi

Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti.
Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. L'Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu.
Dünyanın en zengin adamının serveti ne kadar? İşte dünyanın en zengin 10 kişisi
İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri:
1- Bernard Arnault - 198.8 milyar dolar - Louis Vuitton Moet Hennessy
2- Jeff Bezos - 193.3 milyar dolar - Amazon - Blue Origin's
3- Elon Musk 182.1 milyar dolar - Tesla - Spacex
4- Bill Gates 132.1 milyar dolar - Microsoft
5- Mark Zuckerberg 130.8 milyar dolar - Facebook
6- Larry Page 116.4 milyar dolar - Google
7- Larry Ellison 116.3 milyar dolar - Oracle
8- Sergey Brin 112.6 milyar dolar - Google
9- Warren Buffett 103.7 milyar dolar - Berkshire Hathaway
10- Francoise Bettencourt Meyers - 93 milyar dolar - L'oreal
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.