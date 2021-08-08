08 Ağu 2021 - 14:45- Belediyeler G: 08 Ağu 2021 - 14:46

Ankara'da hem serinlediler, hem de deniz dünyası’nı gezdiler! Deniz Dünyası Keçiören'de Nerede?

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Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Kafkas Mahallesi Şeyh Şamil Camii Kur’an Kursu önünden belediyeye ait otobüslerle alınarak Kalaba Spor Tesisi'nde bulunan aquaparka getirilen 100 öğrenci suyun ve daha sonra birbirinden güzel deniz canlıların bulunduğu Deniz Dünyası’nın keyfini çıkardılar.

Ankara'da hem serinlediler, hem de deniz dünyası’nı gezdiler! Deniz Dünyası Keçiören'de Nerede? mask
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Keçiören Şeyh Şamil Camii Kur’an Kursu’nda eğitim gören 100 öğrenciye hafta sonu eğlencesi olarak ücretsiz aquapark ve Deniz Dünyası gezisi hediye ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kur'an kursu ziyaretimiz sırasında aquapark ve Deniz Dünyası gezisi sözü verdiğimiz çocuklarımıza bu hafta sonu eğlenceli bir gün yaşattık. Öğrencilerimiz sağlık ve temizlik çalışmaları aksatılmadan yapılan yüzme havuzu ve aquaparkımızda doyasıya eğlendiler. Aynı zamanda baştan sona yenilediğimiz Deniz Dünyamızı gezerek deniz ve okyanus canlılarımızı tanıma imkânı buldular.” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kafkas Mahallesi Şeyh Şamil Camii Kur’an Kursu önünden belediyeye ait otobüslerle alınarak Kalaba Spor Tesisi'nde bulunan aquaparka getirilen 100  öğrenci suyun ve daha sonra birbirinden güzel deniz canlıların bulunduğu Deniz Dünyası’nın keyfini çıkardılar. Başkan Altınok’un talimatı ile gerçekleştirilen etkinliğin sonunda öğrenciler otobüslerle tekrar evlerine bırakıldılar.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan yüzme havuzu ve spor tesislerinin vatandaşın hizmetinde olduğunu belirterek, “Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park’ta bulunan yüzme havuzlarımız vatandaşımızın hizmetindedir. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilir.” ifadelerini kullandı.​

# ankara, Ankara Keçiören Belediyesi, Deniz Dünyası gezisi, Kalaba Spor Tesisi, turgut altınok
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08 Ağu 2021 - 14:45 - Belediyeler

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