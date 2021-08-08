Demet Özdemir'in pahalı elbisesi olay oldu! Elbisesinin fiyatını duyanların dudakları uçukladı! "Yok Artık"

Oyuncu Demet Özdemir'in 14 bin 863 TL'lik elbisesi sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, kıyafetlerinin fiyatlarıyla sık sık gündem oluyor.

Zaman zaman giydiği ve paylaştığı şeylerin reklam için olduğu ve bu eşyalara para ödemediği konuşulsa da Özdemir'in her yaptığı günlerce konuşuluyor. Son olarak sarı elbisesiyle Özdemir gündeme geldi.

"Fenomenler ne giymiş?" hesabı Özdemir'in elbisesinin fiyatını paylaştı. 4 bin 863 TL'lik elbisenin altına 345 TL'lik bir sandalet giyen Özdemir tarzıyla kendini konuşturdu.

Özdemir'in bu pahalı kıyafeti çoğu takipçi tarafından rüküş bulunurken elbisenin fiyatı da abartı bulundu. Özdemir'in elbisesine dair kullanıcılar "Bu ne rüküşlük", "Bu fiyata on tane güzel elbise alınır" yorumlarından bulundu.