Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandeminin Kadın Konukevi Hizmetlerine Etkisi Araştırıldı

COVID-19 döneminde şiddete maruz kalan kadınların konukevine başvuru öncesi, başvuru sırası ve kaldıkları süreçte salgının hizmetlere etkisinin neler olduğunun belirlenmesine yönelik yapılan “Covıd-19 Salgın Sürecinde Kadın Konukevi Hizmetleri” araştırmasına, 450 kadın katıldı.

Araştırma raporunda, salgın döneminde kadınların barınma, güvenlik ve destek hizmetlerine ulaşmalarında sorun yaşamadıklarını, kurumsal hizmet mekanizmalarına başvuru sürecinde tereddütte bulunmadıklarını, hizmet aldıkları konukevinde salgına yönelik sıkı tedbirlerin alındığını ve güçlenmelerine yönelik hizmetlerin devam ettiğini söyledikleri belirtildi.

Araştırmaya göre, aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, şiddet nedeniyle en çok emniyet birimlerine başvurdu. Araştırmada, kadınların konukevine başvuru şekillerine bakıldığında büyük bir kısmı kolluk aracılığıyla konukevine ulaşırken; kolluğun ardından diğer bir yöntemi ise ŞÖNİM aracılığıyla başvuru olduğu gözlendi.

COVID-19 salgını döneminde kadınların tamamına yakını kurumsal hizmet mekanizmalarına başvuru sürecinde tereddüt ve zorluk yaşamadığını belirtirken; kadınlar, bu dönemde konukevinde salgına yönelik gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.