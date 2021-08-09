09 Ağu 2021 - 11:58- Yaşam G: 09 Ağu 2021 - 11:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandeminin Kadın Konukevi Hizmetlerine Etkisi Araştırıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 450 kadının katılımıyla COVID-19 salgınının kadın konukevi hizmetlerine ve burada kalan kadınlara yönelik etkisini araştırdı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandeminin Kadın Konukevi Hizmetlerine Etkisi Araştırıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

COVID-19 döneminde şiddete maruz kalan kadınların konukevine başvuru öncesi, başvuru sırası ve kaldıkları süreçte salgının hizmetlere etkisinin neler olduğunun belirlenmesine yönelik yapılan “Covıd-19 Salgın Sürecinde Kadın Konukevi Hizmetleri” araştırmasına, 450 kadın katıldı.

Araştırma raporunda, salgın döneminde kadınların barınma, güvenlik ve destek hizmetlerine ulaşmalarında sorun yaşamadıklarını, kurumsal hizmet mekanizmalarına başvuru sürecinde tereddütte bulunmadıklarını, hizmet aldıkları konukevinde salgına yönelik sıkı tedbirlerin alındığını ve güçlenmelerine yönelik hizmetlerin devam ettiğini söyledikleri belirtildi.

Araştırmaya göre, aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, şiddet nedeniyle en çok emniyet birimlerine başvurdu. Araştırmada, kadınların konukevine başvuru şekillerine bakıldığında büyük bir kısmı kolluk aracılığıyla konukevine ulaşırken; kolluğun ardından diğer bir yöntemi ise ŞÖNİM aracılığıyla başvuru olduğu gözlendi.

COVID-19 salgını döneminde kadınların tamamına yakını kurumsal hizmet mekanizmalarına başvuru sürecinde tereddüt ve zorluk yaşamadığını belirtirken; kadınlar, bu dönemde konukevinde salgına yönelik gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

# Pandeminin Kadın Konukevi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik etki, şiddete maruz kalan kadınlar, kadın konukevi hizmeti, Covıd-19 Salgın Sürecinde Kadın Konukevi Hizmetleri

09 Ağu 2021 - 11:58 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kolon kanseri olduğumu nasıl anlarım? Kolon kanseri nerede ağrı yapar? Bağırsak kanseri nelere yol açar? mask
Kolon kanseri olduğumu nasıl anlarım? Kolon kanseri nerede ağrı yapar? Bağırsak kanseri nelere yol açar?
Denge Nedir? Kişinin İyi Bir Dengeye Sahip Olması Neden Önemlidir? Dengede Yürüme Hareketi Nasıl Yapılır? mask
Denge Nedir? Kişinin İyi Bir Dengeye Sahip Olması Neden Önemlidir? Dengede Yürüme Hareketi Nasıl Yapılır?
Gözde arpacık çıkması neye işarettir? Arpacık ilerlerse ne olur? Gözde çıkan arpacık için ne yapmalı? mask
Gözde arpacık çıkması neye işarettir? Arpacık ilerlerse ne olur? Gözde çıkan arpacık için ne yapmalı?
Demet Özdemir'in pahalı elbisesi olay oldu! Elbisesinin fiyatını duyanların dudakları uçukladı! "Yok Artık" mask
Demet Özdemir'in pahalı elbisesi olay oldu! Elbisesinin fiyatını duyanların dudakları uçukladı! "Yok Artık"
Avlu dizisinin Ünlü oyuncusunun acı kaybı! Ayça Damgacı Kimdir? mask
Avlu dizisinin Ünlü oyuncusunun acı kaybı! Ayça Damgacı Kimdir?
NASA ilanla Mars’a gönüllü arıyor mask
NASA ilanla Mars’a gönüllü arıyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status